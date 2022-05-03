“الفاف” يكشف مصير ملف التظلم الخاص بلقاء “الكاميرون”

بعد العقوبة المالية لـ"الفيفا"..

سارع الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، لتوضيح الأمور وبعض النقاط المتعلقة بالتظلم الذي قدمه للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، بخصوص لقاء العودة أمام منتخب الكاميرون المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، وهذا بعد صدور عقوبة مالية من قبل الهيئة الدولية في حق المنتخب الوطني و”الفاف”، والمتعلقة بالأمن خلال أطوار المواجهة.

وكشف، صالح باي عبود المكلف بالإعلام على مستوى المنتخب الوطني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عن أن هذه العقوبة لا علاقة لها بالتظلم الذي أودعته الهيِئة الكروية ضد الحكم الغامبي باكاري غاساما الذي أدار مباراة، الجزائر – الكاميرون.

وصرح صالح باي عبود قائلا: “العقوبة المسلطة جاءت بعد تقرير محافظ اللقاء الذي أشار إلى رمي المقذوفات خلال هذه المباراة والتي نتجت عنها العقوبة. فالعقوبة التي كشفت عنها الفيفا على موقعها الرسمي، لا تخص ملف التظلم المودع ضد الحكم باكاري غاساما والذي يبقى من اختصاص لجنة التحكيم التي يرأسها الإيطالي بيرلويجي كولينا وليس من اختصاص لجنة الانضباط”.

وكانت الفاف قد عوقبت بغرامة مالية قدرها 3.000 فرنك سويسري (أقل من 3.000 أورو) تتعلق بالنظام والأمن، والتي سلطتها لجنة الانضباط التابعة للفيفا.

وكانت الهيئة الكروية الوطنية قد قدمت، بناء على توصيات مجالسها القانونية، طلبا للهيئة الكروية العالمية بدراسة ملف الشكوى المتعلقة بالمباراة، من طرف لجنة التحكيم بالفيفا، الوحيدة المخولة بتسليط الضوء على حياد حكم المباراة.

وفي بيان لها أكدت “الفاف”، أن “هذا الطلب مرده أن “ملف الشكوى المقدم، يعتمد على أدلة واعتبارات فنية لها علاقة بالتحكيم والتي تتطلب دراسته من طرف هيئة مختصة”. وبحسب نفس المصدر، فقد اعتمدت الفاف في ملفها على ضرورة الرجوع للتسجيلات الصوتية التي وقعت بين حكم المباراة قاساما وحكام الفيديو المساعد (الفار).

وأوضح ذات المصدر أنه في حال لم يكن القرار في صالح الفريق الوطني، فإن الفاف ستكون مستعدة لتقديم طعن لدى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان (تاس).