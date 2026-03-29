“الفاف” تفتح باب التكوين لمحللي الفيديو

تنظم المديرية الفنية الوطنية على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، أول دفعة من التكوين الفدرالي، الموجه لمحللي الفيديو التابعين للرابطتين الأولى والثانية (المستوى 2)، بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة)، وذلك في إطار تنفيذ برنامجها الخاص بالتطوير، بحسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي.

ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية التي حدد لها تاريخ 12 أفريل 2026 كآخر أجل لإيداع الملفات، مقياسين اثنين، الأول من 20 إلى 23 أفريل والثاني من 23 إلى 26 ماي.

وأوضح بيان الفاف، أنه يتعين على المترشحين الراغبين في المشاركة في هذا التكوين استيفاء الشروط، الممثلة أساسا في بلوغهم سن 21 سنة على الأقل وحيازتهم مستوى تعليميا ثانويا.