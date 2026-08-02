الفاف تفسخ عقد بيتكوفيتش بالتراضي…. 

التقنيون يجتمعون الخميس لدراسة ملف خليفته

أفادت مصادر عليمة بفسخ عقد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بالتراضي بين الطرفين، عقب التوصل إلى اتفاق يقضي بمنح الفني البوسني تعويضاً مالياً يعادل راتب ثلاثة أشهر لإنهاء مهامه رسمياً على رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري.

ويأتي هذا القرار بعد تقييم شامل لمسيرة الفريق والمرحلة الماضية، لينهي بذلك فصل بيتكوفيتش مع “الخضر” ويتيح للمؤسسة الكروية إمكانية إعادة ترتيب الأولويات الفنية والبحث عن نفس جديد يعيد الاستقرار والنتائج المرجوة للشارع الرياضي.

​وفي خطوة عملية لتحديد ملامح المرحلة القادمة وضمان السير الحسن للمنتخب الوطني، وجهت المديرية الفنية الوطنية دعوة رسمية لمختلف الفاعلين والخبراء لحضور اجتماع المجمع التقني المرتقب انعقاده يوم الخميس المقبل. ويهدف هذا الاجتماع الهام إلى إجراء استشارة تقنية موسعة تجمع الكفاءات الوطنية والخبرات الكروية لدراسة الملفات المتاحة واقتراح الخيارات الأنسب لخلافة بيتكوفيتش، مع تحديد المعايير الفنية والتكتيكية الشاملة التي يجب أن تتوفر في المدرب القادم.

​وتسعى الهيئة الفنية من خلال هذه الخطوة إلى بناء رؤية تشاركية واضحة تسهم في تفادي أخطاء الماضي واختيار طاقم فني متكامل يملك الخبرة الكافية والقدرة على التعامل مع خصوصية الكرة الأفريقية والضغوط الجماهيرية. وتضع هذه المستجدات السريعة الاتحادية والمنتخب أمام رهانات كبيرة تحتم الاتفاق على مشروع كروي واعد يضمن إعادة الهيبة للكتيبة الوطنية والمنافسة بقوة في كافة الاستحقاقات القارية والدولية القادمة.