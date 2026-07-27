“الفاف” يسارع الزمن لضم العيداني وماسولين للخضر

من أجل إعادة بناء التشكيلة واستعادة الاستقرار الفني

يسارع الاتحاد الجزائري لكرة القدم الزمن لضخ دماء جديدة في صفوف المنتخب الوطني الأول، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة بناء التشكيلة واستعادة الاستقرار الفني، عقب المشاركة المخيبة للآمال في نهائيات كأس العالم 2026. وفي هذا الإطار، وضع القائمون على الشأن الكروي في البلاد نصب أعينهم هدفاً مزدوجاً يتجسد في استقطاب موهبتين واعدتين تتألقان في الدوري الإيطالي.

وكشفت صحيفة “كومبيتسيون” الرياضية أن الاتحاد يخطط لحسم ملفي حارس مرمى نادي مودينا عبد الله العيداني، ومتوسط ميدان إنتر ميلان يانيس ماسولين. ويبدي مسؤولو الفاف، برئاسة وليد صادي، تفاؤلاً كبيراً بشأن إمكانية حسم موافقة العيداني (22 عاماً)، الذي أبدى رغبة واضحة في الدفاع عن ألوان “الخضر”، رغم مشاركاته السابقة مع المنتخبات السويسرية في فئات الشباب.

ولا تتوقف رهانات الهيئة الفيدرالية عند ضخ دماء جديدة في حراسة المرمى فحسب، بل تُراهن الإدارة على العيداني ليكون الورقة الرابحة والمفتاح الأساسي لإقناع زميله السابق ماسولين باختيار التمثيل الدولي للجزائر وتفضيله على المنتخب الفرنسي. وتستغل الفاف العلاقة الوطيدة التي تجمع اللاعبين، إلى جانب تضاؤل فرص التحاق لاعب الإنتر بالكتيبة الفرنسية الأولى خلال الفترة الحالية.

وكان ماسولين قد تردد في وقت سابق ورفض عرضاً رسمياً من الاتحاد الجزائري تضمن إمكانية تواجده ضمن القائمة المشاركة في مونديال 2026، مفضلاً التريث لتقييم مستقبله الدولي، غير أن الهيئة الكروية تعود اليوم بطرح جديد ورؤية مستقبلية، مُراهنة على المشروع الرياضي وتأثير العيداني لحسم هذه الصفقة المزدوجة، والتي من شأنها تأمين خطي الوسط وحراسة المرمى بأسماء شابة يمتد عطاؤها لسنوات قادمة.