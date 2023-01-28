الفرنسيون يتهمون عوار بالتطرف بسبب اللحيّة والعمرة

في انتظار انضمامه إلى المنتخب الوطني شهر مارس

وجه الفرنسيون اتهامات خطيرة لنجم المنتخب الوطني المقبل، حسام عوار، تتعلق بالتطرف الديني بسبب إطلاقه للحيةّ وأدائه مناسك العمرة في الفترة الماضية، في خروج جديد عن النص للفرنسيين كلما تعلق الأمر باللاعبين مزدوجي الجنسية والدين وثوابت الهوية الفرنسية المثيرة للجدل، وتزامنت الخرجة الغريبة من بعض مسؤولي نادي أولمبيك ليون الفرنسي مع اقتراب انضمام عوار إلى “الخضر” ورحيله مجانا عن الفريق الصيف المقبل.

وكان عوار دخل في قبضة حديدية مع إدارة نادي أولمبيك ليون الفرنسي منذ الصيف الماضي بسبب رفضه تجديد عقده، الذي ينتهي شهر جوان المقبل، وحاول رئيس الفريق، جون ميشال أولاس، الضغط عليه من أجل التمديد حتى لا يرحل مجانا ويتسبب في خسارة مادية كبيرة للنادي، لكنه لم ينجح في ذلك، رغم أن عوار خرج من حسابات المدرب السابق، الهولندي بيتر بوش، كعقاب فني، قبل أن يعود في الفترة الماضية للعب تحت إشراف المدرب الجديد، لوران بلان.

وفجّر الصحفي الفرنسي المعروف، رومان مولينا، مفاجأة مدّوية بخصوص حسام عوار، عندما كشف بأن مسؤولين في نادي أولمبيك ليون تحدثوا عن “تطرف ديني محتمل” لنجم “الخضر” المقبل بسبب قرار إطلاق لحيته وأدائه لمناسك العمرة مؤخرا، وترك الانطباع بأن حسام عوار مصدوم ومتأثر جدّا بهذه الاتهامات والقناعات المنتشرة داخل أسوار نادي أولمبيك ليون وعمّق أزمته مع المسؤولين، وكان عوار (24 عاما) زار البقاع المقدسة شهر نوفمبر الماضي خلال فترة إجراء بطولة كأس العالم بقطر، من أجل أداء مناسك العمرة ونشر صورا له بهذا الخصوص على حسابه الرسمي في “انستغرام”، وظهر بعد ذلك في تدريبات نادي أولمبيك ليون وقد أطلق لحيته، وهو الأمر الذي تعاملت معه الجماهير الجزائرية بشكل إيجابي وحيّت النجم الواعد على تمسكه بتعاليم الإسلام وأصوله الجزائرية، في وقت أقلق فيه ذلك على ما يبدو مسؤولي نادي ليون ورئيسه جون ميشال أولاس.

إلى ذلك، كشف رومان مولينا بأن سلوك اللاعب صاحب الأصول الجزائرية أقلق كثيرا بعض مسؤولي أولمبيك ليون، وقال في فيديو له انتشر في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة: “تسود حالة من جنون الارتياب في نادي ليون، ولدي قصة غريبة بخصوص ذلك”، وزاد: “هناك حالة حسام عوار الذي قرر إطلاق لحيته وذهب إلى مكة، لكن الغريب أن هناك مسؤولين في نادي ليون استغربوا ذلك، وتساءلوا حتى عن إمكانية تطرف عوار”، قبل أن يضيف: “هذا الأمر يوضح الأجواء المرضية في نادي أولمبيك ليون بمجرد أن اللاعب (عوار) قرر إطلاق لحيته”، وأردف: “كيف تريدون إذن أن يشعر اللاعبون بالراحة في الفريق”، وتأتي هذه الأخبار الصادمة لتزيد من متاعب حسام عوار مع نادي أولمبيك ليون، وهو الذي قرر الرحيل عن الفريق منذ فترة، في وقت صنف فيه آخرون ما يحدث له في خانة التسبب في المشاكل له بعد أن قرر حمل ألوان المنتخب الوطني، الذي سينضم إليه رسميا خلال تربص شهر مارس المقبل، بعد أن استوفى كل الشروط القانونية بهذا الخصوص وإعطاء موافقته النهائية لبلماضي والفاف.