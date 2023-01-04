تفاصيل عرض بيتيس لِضمّ عوار

قدّمت إدارة نادي ريال بيتيس إشبيلية الإسباني عرضا مُغريا للاعب الجزائري المُغترب حسام عوار.

ويرتبط متوسّط الميدان عوار (24 سنة) مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

واقترحت إدارة بيتيس على عوار عقدا بِالمواصفات التالية: 5 مواسم (حتى صيف 2028)، وأجرة سنوية قيمتها 2.5 مليون أورو خالية من الضّرائب، ومنحة إمضاء مبلغها 5 ملايين أورو. استنادا إلى تقرير صحفي نشره الموقع الفرنسي “ماكسي فوت”، الأربعاء.

وفضلا عن فريق بيتس الإسباني، ترغب أندية أوروبية أخرى في الاستفادة من خدمات لاعب ليون، وهي: روما من إيطاليا وبنفيكا البرتغالي ونوتنغهام فورست من إنجلترا. وفقا للمصدر المذكور أعلاه.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي في صرّح مُؤخّرا بِأن حسام عوار يرغب في ارتداء زيّ “محاربي الصّحراء”، وقد يقتفي أثر مواطنه ريان آيت نوري مدافع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي الذي اختار الجزائر بدلا من فريق “الديكة”.