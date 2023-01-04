-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تفاصيل عرض بيتيس لِضمّ عوار

علي بهلولي
  • 238
  • 0
تفاصيل عرض بيتيس لِضمّ عوار
ح.م
حسام عوار

قدّمت إدارة نادي ريال بيتيس إشبيلية الإسباني عرضا مُغريا للاعب الجزائري المُغترب حسام عوار.

ويرتبط متوسّط الميدان عوار (24 سنة) مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الصيف المقبل.

واقترحت إدارة بيتيس على عوار عقدا بِالمواصفات التالية: 5 مواسم (حتى صيف 2028)، وأجرة سنوية قيمتها 2.5 مليون أورو خالية من الضّرائب، ومنحة إمضاء مبلغها 5 ملايين أورو. استنادا إلى تقرير صحفي نشره الموقع الفرنسي “ماكسي فوت”، الأربعاء.

وفضلا عن فريق بيتس الإسباني، ترغب أندية أوروبية أخرى في الاستفادة من خدمات لاعب ليون، وهي: روما من إيطاليا وبنفيكا البرتغالي ونوتنغهام فورست من إنجلترا. وفقا للمصدر المذكور أعلاه.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي في صرّح مُؤخّرا بِأن حسام عوار يرغب في ارتداء زيّ “محاربي الصّحراء”، وقد يقتفي أثر مواطنه ريان آيت نوري مدافع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي الذي اختار الجزائر بدلا من فريق “الديكة”.

مقالات ذات صلة
“سيلفي” في جنازة!

“سيلفي” في جنازة!

مودريتش يرفض عرضا من النصر لمزاملة رونالدو

مودريتش يرفض عرضا من النصر لمزاملة رونالدو

لاعبو “الخضر” يسيطرون على التشكيلة المثالية للمحترفين العرب

لاعبو “الخضر” يسيطرون على التشكيلة المثالية للمحترفين العرب

بالفيديو.. ممر شرفي لميسي في تدريبات باريس سان جيرمان

بالفيديو.. ممر شرفي لميسي في تدريبات باريس سان جيرمان

أربعة منتخبات تتربص في تونس

أربعة منتخبات تتربص في تونس

بن رحمة يرد على ديفيد مويز ويوجه له رسالة قوية

بن رحمة يرد على ديفيد مويز ويوجه له رسالة قوية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد