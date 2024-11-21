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الفريق أول شنڨريحة يُشرف على تنصيب قائد الناحية العسكرية الثالثة ببشار

محمد فاسي
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الفريق أول شنڨريحة يُشرف على تنصيب قائد الناحية العسكرية الثالثة ببشار
أرشيف
الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

يُشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نيابة عن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الخميس، على مراسم التنصيب الرسمي للواء ناصر الدين فضيل قائدا للناحية العسكرية الثالثة ببشار خلفًا للواء مصطفى سماعلي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، ” باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لـ اللواء ناصر الدين فضيل قائدا للناحية العسكرية الثالثة ببشار خلفا لـ اللواء مصطى سماعلي”.

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