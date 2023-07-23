الفريق أول شنقريحة: الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو القمة

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو القمة في مجالاتها الجيوسياسية والإقليمية والجهوية.

وفي كلمة توجيهية، خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى الناحية العسكرية الثانية، قال الفريق أول أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو القمة في مجالاتها الجيوسياسية والإقليمية والجهوية.

كما حث رئيس الأركان مستخدمي الجيش، ومن خلالهم كافة الوطنيين المخلصين على بذل المزيد من الجهود والرفع من جودة الآداء مما يساعد على تحقيق الأهداف الوطنية السامية التي وعد بها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.

الفريق أول السعيد شنقريحة، أكد كذلك أن السير على هذه الوتيرة الديناميكية هو واجب مقدس يتطلب تماسك وانسجانم وتضافر جهود جميع أبناء الوطن المخلصين.

وشرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الأحد، في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية. حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع.