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الجزائر

الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى المدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة في زيارة إلى المدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران

قام الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، بزيارة عمل وتفقد إلى المدرسة العليا للإدارة العسكرية بوهران.

الفريق أول شنقريحة وفي كلمة توجيهية ألقاها أمام إطارات ومتربصي المدرسة عبر عن سعادته بلقائهم أياما قليلة قبل حفل تخرج دفعات هذه المدرسة المرموقة التي حظيت من قبل القيادة العليا برعاية خاصة على جميع الأصعدة.

رئيس الأركان حث كذلك متربصي المدرسة بصفتهم الإطارات المستقبلية للجيش الوطني الشعبي في مجال الإدارة العسكرية بأن يكونوا في مستوى التحديات الكبيرة التي تنتظرهم خاصة في ظل السياقات الجيوسياسية الاستثنائية العالمية والإقليمية.

كما أكد الفريق أول “الحرص الشديد على رفع هذه التحديات وكسب رهاناتها في ظل الدعم المستديم والتوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني الذي يقود بلادنا بحكمة وتبصر وطموح عقلاني لبناء الجزائر الجديدة”.

وبالمناسبة أسدى الفريق أول السعيد شنقريحة جملة من التوجيهات والتوصيات حول ضرورة مضاعفة الجهود الكفيلة بضمان أداء أمثل للمهام المسندة.

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