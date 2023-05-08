الفريق أول شنقريحة: محاولات خسيسة لإغراق الجزائر بالمخدرات

حذّر الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الإثنين، من “محاولات خسيسة لإغراق الجزائر بالمخدرات”، مؤكدا أن الجيش “لن يدخر أي جهد للتصدي لشبكات وبارونات تهريب هذه الآفة”.

وقال شنقريحة في كلمة ألقاها لدى زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار:”هذه المشاريع الخسيسة تسعى لإغراق بلدنا بالمخدرات. كسلاح خطير ضد بلدنا وضد شعبنا، بغرض إفشال عزائمهم والنيل من إرادتهم”.

وتابع الفريق أول يقول:”إن الجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، سيواصل دون هوادة محاربة هذه الآفة. ولن يدخر أي جهد للتصدي الحازم لشبكات التهريب وباروناتها، الذين يتعين أن تسلط عليهم أقصى العقوبات”.

كلمة الفريق أول شنقريحة التوجيهية لوحدات الناحية العسكرية الثالثة ببشار:

إننا في الجيش الوطني الشعبي نظل على قناعة تامة أن التكيف مع التطورات المتسارعة، التي بات يشهدها العالم، يتطلب، أولا وقبل كل شيء، تقديس العمل الجاد والمتفاني، الذي نعتبره الوسيلة الفضلى، بل، المثلى لتحقيق النجاح، في أداء المهام الموكلة، وبلوغ المزيد من الجاهزية، والمزيد من التطور في كافة مناحي ومجالات المهنة العسكرية. ولقد استطاع جيشنا، بفضل التوجيهات السديدة للسيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أن يحقق، في وقت وجيز، إنجازات معتبرة، بفضل هذا النهج العملي القويم، الذي منحناه ما يستحقه من عناية ورعاية، من خلال توفير كافة موجبات النجاح، وتوفير كافة عوامل التحفيز والتشجيع للمستخدمين والإطارات، حتى يسود بينهم العمل الجاد، وتترسخ لديهم ثقافة المنافسة الشريفة، كل في مجال عمله ونطاق مسؤولياته. وفي نفس السياق، حرصنا دوما على المحافظة على الجاهزية العملياتية في أعلى مستوياتها، وعلى أن يتم التحضير والتدريب الجيد لقواتنا المسلحة بالطريقة المثلى والمرسومة، حتى تبقى على الدوام مالكة لمقاليد القدرة على الاضطلاع بمهامها، ومتكيفة باستمرار مع تطور الوضع الجيوسياسي وتعقد الرهانات، التي تشهدها المنطقة. وبفضل ذلك أصبح الجيش الوطني الشعبي جيشا محترفا، بكل ما تعنيه عبارة الاحتراف، من معاني ودلالات، جيشا محترفا في أدائه، ومحترفا في تفكيره، جيشا لا يهاب الصعاب ولا الخطوب، جيشا يملك كل مقومات القوة لردع وإفشال كافة المحاولات الخسيسة للمتآمرين الجبناء، التي تستهدف المساس بأمن واستقرار بلدنا المفدى. وفي إطار هذه المشاريع الخسيسة تندرج محاولات إغراق بلدنا بالمخدرات، بكافة أنواعها، والتي تستعمل كسلاح خطير ضد بلدنا وضد شعبنا، بغرض إفشال عزائمهم والنيل من إرادتهم. وفي هذا الصدد بالذات، فإن الجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق الوثيق مع مختلف مصالح الأمن، سيواصل دون هوادة محاربة هذه الآفة، ولن يدخر أي جهد للتصدي الحازم لشبكات التهريب وباروناتها، خونة الوطن، الذين يتعين أن تسلط عليهم أقصى العقوبات، لأن الأمر يتعلق بصحة وأمن وسكينة المواطنين. كما أهيب بكافة الفاعلين على الساحة الوطنية، من أولياء ورجال إعلام ومدرسة ومسجد، للمشاركة في هذه المعركة النبيلة، لاسيما من خلال تكثيف الحملات التحسيسية تجاه الشباب بمخاطر هذه السموم، من أجل الحد من تبعات هذه الآفة، التي أخذت في الآونة الأخيرة أبعادا مقلقة.

وبعد كلمته التوجيهية، ترأس شنقريحة اجتماع عمل لمتابعة عرض قدّمه قائد الناحية، حول الوضع العام في إقليم الاختصاص.

وأكد الفريق الأول خلال الاجتماع “ضرورة السهر للحفاظ على الجاهزية التامة للوحدات والأفراد. والتحلي بالمزيد من الحيطة والحذر، ومضاعفة الجهود في سبيل توفير كافة موجبات الأمن والسكينة للمواطنين”.