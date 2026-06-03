الفريق أول شنقريحة يزور الكلية العسكرية التقنية في عُمان (صور)

في اليوم الرابع من زيارته إلى السلطنة

في اليوم الرابع من الزيارة التي يجريها إلى سلطنة عُمان، زار الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مقر الكلية العسكرية التقنية في مسقط.

الفريق أول استمع في مستهل زيارته إلى “عرض مفصل حول المهام الموكلة لهذه المؤسسة التعليمية الرائدة. ودورها في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية العمانية”.

ليطوف بعدها بمختلف مرافق الكلية، أين إطلع على “الوسائل الحديثة المعتمدة في مجالات التكوين والتأهيل التقني والهندسي. التي تواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجال التكنولوجي”.

كما زار الفريق أول “جامع السلطان قابوس الأكبر، الذي يعد تحفة معمارية متفردة لما يكتـنـزه من مآثر عربية وإسلامية راقية. تبقى شاهدة على منبت أصيل وعريق لشعب شقيق”.

قبل أن يتوجّه إلى دار الأوبرا السلطانية التي تعد أيضا “مؤسسة رائدة في مجال الفنون والثقافة. ومركزا ثقافيا حيا، يهدف لتعزيز التواصل الحضاري، ويستضيف أبرز العروض الموسيقية والأوبرالية والمسرحية العالمية والمحلية”.