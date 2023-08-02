الفريق أول شنقريحة يطّلع على آخر منتجات صناعة الطيران العسكري في روسيا (صور)

الفريق أول شنقريحة في روسيا

أجرى الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الأربعاء، زيارة إلى القاعدة الجوية جوكوفسكي بضواحي العاصمة موسكو.

ورافق الفريق أول شنقريحة في هذه الجولة، ديميتري شوغاييف مدير مصلحة التعاون العسكري لفدرالية روسيا.

وعاين شنقريحة بالمناسبة، بعض أنواع الطائرات العسكرية. واطلع على آخر التجهيزات والتقنيات المستخدمة في مجال الطيران العسكري.

بعد ذلك، تنقل الفريق أول إلى مقر شركة ديناميكا لتكنولوجيا الطيران. حيث عاين آخر التجهيزات والتكنولوجيات في مجال التكوين القاعدي للطيارين.

وفي ثاني أيام زيارته إلى روسيا، عقد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء، جلسة عمل موسّعة مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وتباحث وفدا البلدين خلال هذه الجلسة “السبل الكفيلة لدعم التعاون بين جيشي الجزائر وروسيا وأفق تعزيزه”، حسب ما ذكره بيان لوزارة الدفاع.

وأبلغ الفريق أول شنقريحة وزير الدفاع الروسي “تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال شنقريحة في تصريح له بالمناسبة:

“اسمحوا لي أن أعبر لكم، في المستهل، عن خالص تشكراتي وامتناني العميق، على حسن الضيافة والكرم، الذين حضينا بهما منذ وصولنا إلى فدرالية روسيا. كما أحمل رسالة صداقة من طرف السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، إلى نظيره الرئيس فلاديمير بوتين، وللشعب الروسي الصديق وقواته المسلحة. معبرا عن أهمية هذه الزيارة، التي من شأنها المساهمة في تعزيز تعاوننا الثنائي”.

بعد ذلك، قام الفريق أول بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري المخلد للجندي المجهول في الساحة الحمراء بموسكو.

ليقف بعدها دقيقة صمت ويستمع للنشيد الوطني، قبل استعراض تشكيلة من حرس الشرف تتبع لوزارة الدفاع الروسية، حيث أدت له التحية الشرفية.

كما قام شنقريحة بزيارة ساحة الأمير عبد القادر التي قام بتدشينها رئيس الجمهورية، خلال زيارته الرسمية لروسيا شهر جوان الماضي.