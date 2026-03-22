الفريق أول شنڤريحة: الوضع الدولي الراهن يشهد تحوّلات جيوسياسية “متسارعة وخطيرة”

"عودة خيار الحرب والتدخلات العسكرية وتجاهل قواعد القانون الدولي"

قال الفريق أول السعيد شنڤريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الأحد، إن الوضع الدولي الراهن يشهد تحوّلات جيوسياسية متسارعة وخطيرة”. داعيا إلى “رفع الوعي بتداعيات هذه التحوّلات على دول الجنوب”.

جاء هذا في كلمة ألقاها الفريق أول بمناسبة إشرافه، بمقر وزارة الدفاع الوطني، على مراسم حفل تقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وهنأ الفريق أول في مستهلّ كلمته “كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي وعائلاتهم، بمناسبة احتفال بلادنا بعيد الفطر المبارك”.

“كما لا يفوتني أن أهنئكم بمناسبة إحياء بلادنا للذكرى الـ64 لعيد النصر. هذه الذكرى التاريخية الخالدة التي تعيد إلى أذهاننا ذلك الانتصار العظيم على المستدمر الغاشم”، يضيف الفريق أول.

متابعا:”يأتي احتفالنا بهاتين المناسبتين في سياق تحوّلات جيوسياسية متسارعة وخطيرة، يشهدها الوضع الدولي الراهن”. مردفا أن هذه التحوّلات الدولية “تميزت بـ:

عودة خيار الحرب والتدخلات العسكرية،

وتراجع مكانة المنظمات متعددة الأطراف،

وتجاهل قواعد القانون الدولي. مما يؤثر على سيادة الدول وخياراتها الوطنية”.

قبل أن يضيف:”وعليه، يتعيّن على الجميع رفع الوعي، باحترافية عالية واستباقية متبصرة، بالتحوّلات الجيوسياسية العميقة التي يعرفها العالم. خاصة ما تعلق بتداعياتها على دول الجنوب”.

وحضر الحفل كل من قائد القوات البرية، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، وقادة القوات والحرس الجمهوري والدرك الوطني ومدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني.

إلى جانب قائد الناحية العسكرية الأولى، ورؤساء الدوائر، والمراقب العام للجيش، والمديرين ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.