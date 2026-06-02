الفريق أول شنڤريحة يواصل زيارته إلى سلطنة عمان في يومها الثالث

يواصل الفريق أول السعيد شنڤريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، زيارته في يومها الثالث بسلطنة عمان.

وخلال اليوم الثاني من الزيارة، استُقبل الفريق أول السعيد شنڤريحة من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد، حيث عبّر عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، ناقلاً تحيات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، متمنياً لسلطنة عمان حكومة وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار في كنف الأمن والاستقرار. كما تناولت المحادثات بين الجانبين سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح العليا للشعبين الشقيقين.

كما التقى الفريق أول شنڤريحة برئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق الركن بحري عبد الله بن خميس بن عبد الله الرئيسي، حيث جرى بحث واقع التعاون العسكري الثنائي وسبل الارتقاء به إلى مستويات أعلى، بما يعكس متانة العلاقات الجزائرية العمانية. وأشاد الفريق أول في كلمة له بمستوى العلاقات بين البلدين وما تشهده من تطور مستمر، فيما أكد الجانب العماني تقديره لهذه الزيارة وما تعكسه من عمق التعاون القائم، قبل أن يتبادل الطرفان هدايا رمزية.

وفي سياق الزيارة أيضاً، قام الفريق أول بزيارة كلية الدفاع الوطني العمانية، حيث اطلع على مختلف مرافقها البيداغوجية وتلقى عرضاً حول مهامها وأقسامها، إضافة إلى الوقوف على نظام التكوين المعتمد بها، في إطار تعزيز تبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب العسكري.