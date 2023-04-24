الفريق يباشر التحضيرات الخاصة بلقاء الإياب أمام الترجي في غياب حمدي

الجمعية العامة الاستثنائية لشبيبة القبائل ستعقد يوم 6 ماي

قالت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، إن الجمعية العامة الاستثنائية الخاصة بالشركة الرياضية ذات الأسهم شبيبة القبائل، ستعقد رسميا بتاريخ 6 ماي المقبل، في مقر النادي بمدينة تيزي وزو، وذلك لتعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد من طرف شركة متعامل الهاتف النقال “موبيليس، المالكة لأغلبية أسهم الشركة الرياضية ذات أسهم شبيبة القبائل، علما أنه تم إرسال الاستدعاءات لكل الأطراف المعنية بالمشاركة في أشغال الجمعية العامة بداية من يوم السبت المنقضي.

يشار أن الجمعية العامة الاستثنائية الأولى التي كانت مقررة بتاريخ 6 أفريل الفارط كانت قد تأجلت بشكل مفاجئ إلى تاريخ لاحق، لأسباب إدارية بحتة، قالت عنها إدارة النادي القبائلي، في البيان الرسمي الذي نشرته مباشرة عقب القرار المتخذ، الذي أرجعته في نهاية المطاف إلى سبب عدم اكتمال بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركة الرياضية ذات الأسهم شبيبة القبائل، مؤكدة أن الجمعية العامة الاستثنائية ستعقد بمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية.

وفي سياق آخر، عادت التشكيلة القبائلية إلى أجواء التدريبات على ملعب 1 نوفمبر 1954 في تيزي وزو الأحد، في ظل غياب المدرب الرئيسي ميلود حمدي المتواجد في فرنسا منذ يوم الجمعة، حيث أشرف على الحصة معاونيه، وشرعوا في وضع اللمسات الخاصة بالمباراة القارية المقبلة أمام الترجي التونسي في ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا السبت القادم، حيث يعول الطاقم الفني للنادي، على شحن اللاعبين نفسيا لتجاوز المرحلة المقبلة التي يعاني فيها زملاء الحراس مجادل بسبب الضغوطات المفروضة عليهم جراء النتائج السلبية المسجلة في البطولة.