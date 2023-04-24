-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الرئيس تبون يأمر بتمكين 2000 مواطن فوق 70 سنة من أداء الحجّ
رياضة
الجمعية العامة الاستثنائية لشبيبة القبائل ستعقد يوم 6 ماي

الفريق يباشر التحضيرات الخاصة بلقاء الإياب أمام الترجي في غياب حمدي

سليم دريس
  • 273
  • 0
الفريق يباشر التحضيرات الخاصة بلقاء الإياب أمام الترجي في غياب حمدي

قالت مصادر مقربة من بيت شبيبة القبائل، إن الجمعية العامة الاستثنائية الخاصة بالشركة الرياضية ذات الأسهم شبيبة القبائل، ستعقد رسميا بتاريخ 6 ماي المقبل، في مقر النادي بمدينة تيزي وزو، وذلك لتعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد من طرف شركة متعامل الهاتف النقال “موبيليس، المالكة لأغلبية أسهم الشركة الرياضية ذات أسهم شبيبة القبائل، علما أنه تم إرسال الاستدعاءات لكل الأطراف المعنية بالمشاركة في أشغال الجمعية العامة بداية من يوم السبت المنقضي.

يشار أن الجمعية العامة الاستثنائية الأولى التي كانت مقررة بتاريخ 6 أفريل الفارط كانت قد تأجلت بشكل مفاجئ إلى تاريخ لاحق، لأسباب إدارية بحتة، قالت عنها إدارة النادي القبائلي، في البيان الرسمي الذي نشرته مباشرة عقب القرار المتخذ، الذي أرجعته في نهاية المطاف إلى سبب عدم اكتمال بعض الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركة الرياضية ذات الأسهم شبيبة القبائل، مؤكدة أن الجمعية العامة الاستثنائية ستعقد بمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية.

وفي سياق آخر، عادت التشكيلة القبائلية إلى أجواء التدريبات على ملعب 1 نوفمبر 1954 في تيزي وزو الأحد، في ظل غياب المدرب الرئيسي ميلود حمدي المتواجد في فرنسا منذ يوم الجمعة، حيث أشرف على الحصة معاونيه، وشرعوا في وضع اللمسات الخاصة بالمباراة القارية المقبلة أمام الترجي التونسي في ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا السبت القادم، حيث يعول الطاقم الفني للنادي، على شحن اللاعبين نفسيا لتجاوز المرحلة المقبلة التي يعاني فيها زملاء الحراس مجادل بسبب الضغوطات المفروضة عليهم جراء النتائج السلبية المسجلة في البطولة.

مقالات ذات صلة
شبح السقوط يضع نقاط المباريات المتأخرة في المزاد

شبح السقوط يضع نقاط المباريات المتأخرة في المزاد

آيت نوري يُعاني

آيت نوري يُعاني

“الاتحاد بشعار تحقيق فوز مريح قبل موقعة “الرباط”

“الاتحاد بشعار تحقيق فوز مريح قبل موقعة “الرباط”

القيمة السوقية لمسجل هدفين أمام بلوزداد 46 مليار سنتيم

القيمة السوقية لمسجل هدفين أمام بلوزداد 46 مليار سنتيم

غربال حكما للقمة التونسية بين النجم الساحلي والترجي

غربال حكما للقمة التونسية بين النجم الساحلي والترجي

6 إشاعات طرقت أبواب زيدان بعد حقبة ريال مدريد

6 إشاعات طرقت أبواب زيدان بعد حقبة ريال مدريد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد