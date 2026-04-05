الفصل الثالث… محطة حاسمة لاستدراك النتائج المتدنية

في قراءة موضوعية لنتائج الفصلين الأول والثاني، يمكن القول إننا أمام واقع تربوي متباين في التحصيل الدراسي، وهو وضع طبيعي في أي منظومة تعليمية، لكنه يستدعي اليوم أكثر من أي وقت مضى مقاربة علاجية بيداغوجية فعّالة، خاصة مع دخولنا الفصل الثالث الذي يُعد قصيراً زمنياً لكنه حاسم تربوياً ومصيرياً بالنسبة لمسار التلميذ.

أولاً، يجب أن نُخرج التلميذ من فكرة “الحكم النهائي” على مستواه الدراسي. فالتعثر ليس فشلاً، بل هو إنذار تربوي مبكر يكشف عن نقائص في طرق التعلم، وليس في القدرات. وكل تلميذ يمتلك قابلية التحسن إذا توفرت له الإرادة والمنهج الصحيح.

ثانياً، المرحلة الحالية لا تحتمل العشوائية ولا العمل الموسمي. المطلوب هو انتقال التلميذ من منطق “المراجعة قبل الامتحان” إلى منطق “التعلم اليومي المستمر”، لأن النتائج الجيدة تُبنى في القسم وفي البيت بشكل يومي، وليس في الأيام الأخيرة.

كما أؤكد على ضرورة ما نسميه تربوياً بـ”التشخيص الذاتي للتعثر”، أي أن يسأل التلميذ نفسه بصدق: أين تكمن الصعوبة؟ هل في الفهم؟ أم في التركيز؟ أم في غياب التنظيم؟ لأن الاعتراف بالمشكل هو أول خطوة نحو تجاوزه.

ومن زاوية منهجية، ينبغي التركيز على التعلمات الأساسية والمواد المحورية، مع الاشتغال على الفهم العميق بدل الحفظ الآلي، واعتماد التلخيص، والخرائط الذهنية، وحل التمارين التطبيقية، باعتبارها أدوات فعالة لترسيخ التعلم.

ولا يمكن إغفال عامل التنظيم؛ فالفصل الثالث يتطلب برنامجاً أسبوعياً دقيقاً وواقعياً، يراعي توزيع الجهد، وتحديد الأولويات، واحترام فترات الراحة، لأن الإرهاق الذهني من أكبر أسباب تراجع الأداء حتى عند التلاميذ المجتهدين.

كما أنني أوجه رسالة واضحة للتلاميذ: لا تترددوا في طلب المساعدة. الأستاذ ليس فقط ناقلاً للمعرفة، بل هو موجه ومرافق تربوي، وحصص الدعم ليست ضعفاً بل قوة، لأنها تختصر الوقت وتسد الثغرات.

وأخيراً، الجانب النفسي حاسم جداً؛ فالتلميذ الذي يفقد الثقة في نفسه يفقد القدرة على التقدم، بينما التلميذ الذي يؤمن بإمكانية التحسن يحقق نتائج ملموسة حتى في وقت قصير. لذلك، فإن أهم سلاح في هذه المرحلة هو “الإرادة الواعية” و”الانضباط الذكي”.

في الختام، أقول إن الفصل الثالث ليس مجرد امتداد زمني، بل هو فرصة تربوية ذهبية للإنقاذ وإعادة بناء المسار الدراسي، بشرط التعامل معه بجدية، ووعي، واستثمار كل يوم كأنه خطوة نحو النجاح.