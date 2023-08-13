-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الفيفا تؤكد تغيير غويري لجنسيته الرياضية

ط. بوغراب
  • 2101
  • 0
الفيفا تؤكد تغيير غويري لجنسيته الرياضية

تلقت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مراسلة من الاتحادية الدولية “الفيفا” تؤكد فيها تغيير مهاجم نادي رين الفرنسي أمين غويري لجنسيته الرياضية، حيث ذكرت المراسلة أن المهاجم السابق لنيس بات جاهزا لحمل قميص المنتخب الوطني الجزائري ابتداء من التربص القادم.

ومن المنتظر أن يبدأ غويري خطوة استخراج جواز سفره الجزائري، ليكون تحت تصرف الناخب الوطني جمال بلماضي خلال التربص القادم بداية سبتمبر المقبل، خاصة وأن كل الآمال معلقة عليه لخلافة ثنائي هجوم المنتخب الوطني سليماني وبونجاح وزيادة حجم المنافسة قبل “كان” ساحل العاج مطلع العام المقبل.

مقالات ذات صلة
هذا ما قاله رونالدو عن تتويجه بلقب بطولة العرب للأندية

هذا ما قاله رونالدو عن تتويجه بلقب بطولة العرب للأندية

إدارة لازيو تريد التخلص من فارس

إدارة لازيو تريد التخلص من فارس

الأهلي المصري يعود لفشل صفقة بونجاح

الأهلي المصري يعود لفشل صفقة بونجاح

أولمبيك مرسيليا ينفي اهتمامه بهريس بلقبلة

أولمبيك مرسيليا ينفي اهتمامه بهريس بلقبلة

بودبوز باق مع أهلي جدة السعودي 

بودبوز باق مع أهلي جدة السعودي 

أبرز ما قدمه محرز في أول مباراة رسمية مع الأهلي السعودي(فيديو)

أبرز ما قدمه محرز في أول مباراة رسمية مع الأهلي السعودي(فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد