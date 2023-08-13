الفيفا تؤكد تغيير غويري لجنسيته الرياضية

تلقت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مراسلة من الاتحادية الدولية “الفيفا” تؤكد فيها تغيير مهاجم نادي رين الفرنسي أمين غويري لجنسيته الرياضية، حيث ذكرت المراسلة أن المهاجم السابق لنيس بات جاهزا لحمل قميص المنتخب الوطني الجزائري ابتداء من التربص القادم.

ومن المنتظر أن يبدأ غويري خطوة استخراج جواز سفره الجزائري، ليكون تحت تصرف الناخب الوطني جمال بلماضي خلال التربص القادم بداية سبتمبر المقبل، خاصة وأن كل الآمال معلقة عليه لخلافة ثنائي هجوم المنتخب الوطني سليماني وبونجاح وزيادة حجم المنافسة قبل “كان” ساحل العاج مطلع العام المقبل.