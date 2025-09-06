-- -- -- / -- -- --
رياضة
ثورة في جدول المباريات الدولية..

“الفيفا” يدمج توقفات سبتمبر وأكتوبر للسنة القادمة

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاعتماد نموذج جديد لفترات التوقف الدولية، بدءًا من موسم 2026–2027، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم التقويم الكروي عالميًا، وتحقيق توازن أفضل بين ارتباطات الأندية والمنتخبات.

ووفقًا للتعديل المنتظر، سيتم دمج فترتي التوقف في شهري سبتمبر وأكتوبر في فترة واحدة موسعة. ومن المتوقع أن يتم تأكيد هذا القرار رسميًا في وقت قريب. وبحسب النموذج الجديد، ستقام فترة التوقف من 21 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، وستخوض المنتخبات الوطنية خلالها أربع مباريات بدلًا من مباراتين كما هو معتاد حاليًا، ومن شأن هذه الفترة الطويلة أن تُفرغ أسبوعين متتاليين من مباريات الدوري المحلي. ويهدف “فيفا” من هذا التعديل إلى تقليل عدد فترات التوقف خلال الموسم، مع منح المنتخبات مساحة زمنية أكبر لخوض مباريات تنافسية أو تحضيرية ذات جودة عالية، دون الإضرار بسير البطولات المحلية. ومن المقرر أن يُطبّق هذا النظام الجديد بعد نهائيات كأس العالم 2026، في خطوة يأمل الاتحاد الدولي أن تُساهم في تخفيف الضغط على اللاعبين، وتنظيم أجندة كرة القدم بشكل أكثر استقرارًا ومرونة.

