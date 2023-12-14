الفيفا” يعلن عن المرشحين الثلاثة لأفضل مدرب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم “ذا بيست” لعام 2023، والتي ضمت ثلاثة أسماء.

وتواجد في القائمة النهائية، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا والثنائي الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب إنتر، ولوتشيانو سباليتي، المدرب الحالي لمنتخب إيطاليا والسابق لنادي نابولي.

ويعتبر غوارديولا المرشح الأبرز للفوز بالجائزة، بعدما قاد مانشستر سيتي في الموسم الماضي للفوز بثلاثية تاريخية.

ويتواجد سباليتي في المركز الثاني من حيث الترشيحات لنيل جائزة مدرب العام، وذلك بعدما قاد نادي نابولي في الموسم الماضي لأول لقب في الدوري الإيطالي بعد صيام دام 33 عاما.

#TheBest FIFA Men’s Coach Finalists! 🙌🎉 🇪🇸 Pep Guardiola

🇮🇹 Simone Inzaghi

🇮🇹 Luciano Spalletti Want to know more about the final three? 🧵👇 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 13, 2023

ونجح إنزاغي، مع إنتر في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2010، وانهزم بصعوبة في المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وسيعلن “الفيفا” عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في العالم وعن أسماء الفائزين الآخرين بجوائزه المختلفة، في حفل سيقام في لندن في 15 جانفي المقبل.

وأعلن “الفيفا” الثلاثاء الماضي، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2023 والتي ضمت الثلاثي تيبو كورتوا، ياسين بونو، والبرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سي.