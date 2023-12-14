-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أمطار تصل إلى 60 ملم عبر 12 ولاية ورياح عبر أخرى جنوبية
رياضة

الفيفا” يعلن عن المرشحين الثلاثة لأفضل مدرب في العالم

عمر سلامي
  • 261
  • 0
الفيفا” يعلن عن المرشحين الثلاثة لأفضل مدرب في العالم
ح.م
الثلاثي المرشح لجائزة أفضل مدرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم “ذا بيست” لعام 2023، والتي ضمت ثلاثة أسماء.

وتواجد في القائمة النهائية، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا والثنائي الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب إنتر، ولوتشيانو سباليتي، المدرب الحالي لمنتخب إيطاليا والسابق لنادي نابولي.

ويعتبر غوارديولا المرشح الأبرز للفوز بالجائزة، بعدما قاد مانشستر سيتي في الموسم الماضي للفوز بثلاثية تاريخية.

ويتواجد سباليتي في المركز الثاني من حيث الترشيحات لنيل جائزة مدرب العام، وذلك بعدما قاد نادي نابولي في الموسم الماضي لأول لقب في الدوري الإيطالي بعد صيام دام 33 عاما.

ونجح إنزاغي، مع إنتر في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2010، وانهزم بصعوبة في المباراة النهائية أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وسيعلن “الفيفا” عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في العالم وعن أسماء الفائزين الآخرين بجوائزه المختلفة، في حفل سيقام في لندن في 15 جانفي المقبل.

وأعلن “الفيفا” الثلاثاء الماضي، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2023 والتي ضمت الثلاثي تيبو كورتوا، ياسين بونو، والبرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سي.

مقالات ذات صلة
تتويج الجزائرية جرود شهرزاد بلقب البطولة الإفريقية للشطرنج

تتويج الجزائرية جرود شهرزاد بلقب البطولة الإفريقية للشطرنج

بالفيديو.. مورينيو يستعين بطفل لإرسال تعليماته في مباراة فيورنتينا

بالفيديو.. مورينيو يستعين بطفل لإرسال تعليماته في مباراة فيورنتينا

جزائريو “أوربا ليغ” و”كأس المؤتمرات” يلعبون مصيرهم

جزائريو “أوربا ليغ” و”كأس المؤتمرات” يلعبون مصيرهم

هدايا الميلاد تزيّن منصة “الاستهزاء”

هدايا الميلاد تزيّن منصة “الاستهزاء”

الرّجال المُلتفّون حول سعدي.. هل هم قوّة اقتراح أم غرفة تسجيل؟

الرّجال المُلتفّون حول سعدي.. هل هم قوّة اقتراح أم غرفة تسجيل؟

بِالفيديو: الفلسطينيون يشكرون عطال ويتضامنون مع محرز

بِالفيديو: الفلسطينيون يشكرون عطال ويتضامنون مع محرز

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد