الفيفا” يعلن عن المرشحين الثلاثة لأفضل مدرب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم “ذا بيست” لعام 2023، والتي ضمت ثلاثة أسماء.

وتواجد في القائمة النهائية، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا والثنائي الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب إنتر، ولوتشيانو سباليتي، المدرب الحالي لمنتخب إيطاليا والسابق لنادي نابولي.

ويعتبر غوارديولا المرشح الأبرز للفوز بالجائزة، بعدما قاد مانشستر سيتي في الموسم الماضي للفوز بثلاثية تاريخية.

ويتواجد سباليتي في المركز الثاني من حيث الترشيحات لنيل جائزة مدرب العام، وذلك بعدما قاد نادي نابولي في الموسم الماضي لأول لقب في الدوري الإيطالي بعد صيام دام 33 عاما.

