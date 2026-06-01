مقابلتان ودّيتان لِكلّ صنف

القائمتان الجديدتان لِمُنتخبَي أقلّ من 20 و16 سنة

كشف اتحاد الكرة الجزائري مساء الإثنين، عن قائمتَي لاعبي المنتخب الوطني لِفئتَي أقلّ من 20 و16 سنة.

وتحت إشراف المدرب نادر رزيق، يستعدّ المنتخب الوطني أواسط لِمواجهة المضيف التونسي وديا، بِمدينة سوسة في الـ 5 والـ 8 من جوان الحالي.

وتحت إمرة المدرب كريم زياني، يتأهّب الفريق الوطني صنف أقل من 16 سنة لِمواجهة المضيف السعودي، بِمدينة الدمام في الـ 6 والـ 9 من جوان الحالي.

وتندرج هذه المواجهات التحضيرية، ضمن إطار استعدادات الفئات الصغرى لـ “الخضر” للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

