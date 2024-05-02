القبض على حليمة بولند في كمين وإيداعها السجن بتهمة الفسق والفجور

كشفت وسائل إعلام كويتية إلقاء القبض على الإعلامية، حليمة بولند، في كمين وإيداعها السجن، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وبحسب ما أفادت صحف محلية فقد تم توقيف حليمة بولند، بأحد الكمائن وترحيلها للسجن المركزي، لتنفيذ حكم سجنها عامين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار، في القضية المتهمة بها.

وتعود قضية حليمة بولند إلى تسريب محادثات ومقاطع فيديو خاصة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلها تواجه المحاكمة بعد هذه التسريبات.

وكان كويتي قد تقدّم بشكوى ضد بولند مدّعياً أنها حرضته عبر صورها وفيديوات خاصة بها، في حين أعلنت مريم البحر محامية الإعلامية الكويتية، أن علاقة عاطفية نشأت بين المدّعي وبولند، بعد تعرّفه إليها على تطبيق “واتساب”، واعداً إياها بالزواج، ليتبادلا إرسال “صورهما الخاصة”.

وأوضحت أنّه بعد استمرار العلاقة لأشهر عدّة، شعرت بأنّها غير صالحة للزواج، بسبب غيرة شريكها الزائدة، ومحاولته التحكّم بها، ومنعها من الكثير من الأمور العادية واليومية.

وأشارت البحر إلى أنّ الشريك الذي لم تفصح عن هويته، عكف على ملاحقة بولند في الكويت وخارجها، وصولاً إلى اللحاق بها إلى جورجيا، حيث تسبّب بمشكلة أدّت إلى تدخّل الشرطة المحلية، بالإضافة إلى ضربها على متن الطائرة أثناء سفرها لحضور مؤتمر في مصر.

وأكّدت أنّه هدّدها بعائلتها وأولادها حين قرّرت الانفصال عنه، مشددة على أنّ الصور تمّ الحصول عليها من هاتف حليمة بولند من دون إذنها.

قدمت حليمة بولند خلال مسيرتها الإعلامية عددًا كبيرًا من البرامج في عدد من القنوات الخليجية، ولكنها تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب ملابسها الجريئة، وأيضًا لشعور البعض أن “دلعها وطريقة حديثها” مصطنعة.

وتزوجت حليمة بولند عام 2012، وأنجبت طفلين، وأعلنت طلاقها بعد عدة سنوات، ثم فاجأت جمهورها بخطوبتها عام 2018 ولكنها لم تفصح عن اسم الشخص الذي ارتبطت به.

وخاضت حليمة بولند تجربة التمثيل عام 2007، وذلك من خلال تقديم فوازير رمضان.

وصدمت حليمة الآلاف من متابعيها على السوشيال ميديا بعد نشرها فيديو تظهر فيه صورتها الحقيقية في جواز السفر الخاص بها الذي أظهر التغير الكبير في شكلها الخارجي، ولم تتوقف الصدمة عند هذا الحد بل تابعت لتاريخ ميلادها 1980 أي أنها بعمر الأربعين الآن ولا يبدو عليها هذا أبدا.