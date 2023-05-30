القرار 1275 جعل الطالب شريكا فعالا في الاقتصاد الوطني

مناقشة أول مذكرة "مؤسسة ناشئة".. مدير جامعة البليدة 2:

قال البروفيسور خالد رمول مدير جامعة لونيسي علي البليدة، الثلاثاء، بمناسبة انعقاد أول مناقشة تخرج شهادة مؤسسة ناشئة على المستوى الوطني، إن جامعة البليدة 02 تتشرف باحتضان أول مناقشة تخرج على المستوى الوطني في إطار قرار 1275 شهادة مؤسسة ناشئة-براءة اختراع، حيث أثنى على جهود فريق المشروع وفريق الإشراف، مؤكدا أن القرار 1275 نقل الطالب الجامعي إلى مصاف الشريك الحقيقي في تفعيل التنمية المحلية والوطنية.

وشهدت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة البليدة 2 صباح الثلاثاء مناقشة أول مذكرة تخرج على المستوى الوطني، ضمن قرار 1275 شهادة مؤسسة ناشئة – براءة اختراع، والموسومة تحت عنوان: “دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع مؤسسة FOUR-GM للصيانة العامة”، وهو مشروع متحصل على وسم مشروع مبتكر (لابل) من طرف وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في 21 ماي 2023.

من جهته، أكد الدكتور منير بلالي عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية ومنسق حاضنات جامعات الوسط (وعضو في لجنة مناقشة المذكرة)، أن جامعة البليدة 02 تقوم بمجهودات كبيرة أتت بثمارها، فمن ضمن 42 مؤسسة جامعية لمنطقة الوسط، احتلت الريادة والصدارة في إطار تنفيذ قرار 1275، وهو ما تجسد من خلال احتضانها أول مناقشة تخرج على المستوى الوطني ضمن قرار 1275 شهادة مؤسسة ناشئة – براءة اختراع.

بدورها، أشارت الدكتورة نزيهة وهابي المشرفة الرئيسية على مشروع التخرج بأن المميز في المشاريع ضمن القرار 1275 أنها لم تعد حكرا على ميادين العلوم الطبيعية والتكنولوجية والاقتصادية، إذ سمح بأن تكون المواضيع والمشاريع عابرة للتخصصات، وهو ما أضفى خصوصية على هذا المشروع الذي وظفت فيه التطبيقيات الإلكترونية تماشيا مع العصر الرقمي، وسمح بتقديم خدمة في إطار تفاعلي إلكتروني بين المؤسسة والزبون بدل تقديم الخدمة الإلكترونية بالطريقة التقليدية.

من جانبه، أكد الدكتور بوبقيرة محمد مدير مركز الدعم التكنولوجي والابتكار على مستوى جامعة البليدة 02 والمشرف المساعد في المشروع، بأن التقديرات الأولية لانطلاق وبداية الخدمة الفعلية لمشروع مؤسسة FOUR GM للصيانة العامة ستكون بعد سبعة أشهر، بانتظار الدعم المالي من وزارة المؤسسات الناشئة لتفعيل المؤسسة.