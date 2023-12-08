القسام تعلن عن مقتل وإصابة أسرى جراء قصف قوات الإحتلال

أعلنت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عن مقتل وإصابة أسرى تحتجزهم الحركة عندها في غزة.

وفي بيان مقتضب نشرته الكتائب عبر قناتها في تلغرام مساء اليوم، الجمعة 8 ديسمبر، قالت القسام “نعلن عن مقتل وإصابة عدد من أسرى العدو في القصف الهمجي للاحتلال على مناطق عدة في مدينة غزة.” وهذا دون أن تحدد عدد القتلى والمصابين.

وقد سبق لكتائب القسام وأعلنت في وقت سابق عن مقتل جندي إسرائيلي كان أسيرا لديها، فجر اليوم الجمعة، وهذا خلال محاولة فاشلة لجيش الاحتلال للوصول إليه. هذا إضافة إلى إصابة ومقتل أفراد القوة التي حاولت تحرير الأسير، وذلك بعد الإشتباك معها.