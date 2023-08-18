“القوة العسكرية لمجموعة إيكواس مستعدّة للتدخّل عسكريا في النيجر”

مفوّض السلم والأمن في المجموعة:

قال مفوّض السلم والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) يوم الجمعة، إن القوة العسكرية للمجموعة “مستعدة للتدخل في النيجر بمجرد أن يصدر قادة الدول الأمر بذلك”.

جاء هذا في ختام اجتماع لرؤساء أركان جيوش “إيكواس” يومي الخميس والجمعة، في العاصمة الغانية أكرا، لبحث التدخّل العسكري في النيجر، لإنهاء الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وقال المسؤول ذاته، إن الاجتماع توصل إلى اتفاق حول تاريخ بداية التدخّل العسكري ضد قادة الانقلاب، لكن من دون أن يكشف عنه.

وأوضح المفوّض أن أي تدخّل في النيجر، سيكون محدودا وقصير الأجل، ويهدف لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

وتابع المسؤول يقول:”الخيار العسكري ليس خيارنا المفضل، لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنّت قادة الانقلاب”، على حدّ تعبيره.