اجتماع طارئ لوزراء دفاع “إيكواس” لبحث التدخّل العسكري في النيجر

يجتمع وزراء الدفاع في دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، يومي الخميس والجمعة، في العاصمة الغانية أكرا لبحث تدخّل قواتها العسكرية لإنهاء الانقلاب في النيجر.

وجاء في حساب منسوب للمجموعة على موقع “إكس” (تويتر سابقا):”لقد تمّ تفعيل القوة الاحتياطية لإيكواس، من أجل استعادة النظام الدستوري في جمهورية النيجر”.

وأضاف ذات الحساب:”ستعقد لجنة رؤساء أركان الدفاع التابعة للإيكواس، اجتماعا استثنائيا في أكرا، لوضع اللمسات الأخيرة على خطط نشر القوة الاحتياطية”.

بالمقابل، يتّجه مجلس السلم والأمن الإفريقي للتعبير عن رفضه لأي تدخّل عسكري في النيجر، لإنهاء الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وحسب ما نقلته صحيفة “لوموند” الفرنسية عن مصادر دبلوماسية، فقد توصل المجلس إلى هذا القرار بعد اجتماع دام لأكثر من 10 ساعات يوم الإثنين الماضي.

وينتظر أن يضفي المجلس التابع للاتحاد الإفريقي، الطابع الرسمي على هذا القرار، من خلال إصدار بيان في الساعات المقبلة، يقول المصدر.

To this end, the ECOWAS Committee of Chiefs of Defence Staff will be having an extraordinary meeting in Accra, Ghana from 17th to 18th August 2023 to finalise plans for the deployment of the Standby Force. pic.twitter.com/OXPnCfe9la

— Ecowas – Cedeao (@ecowas_cedeao) August 16, 2023