الكاف تؤكد تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر

ستجرى من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023

أكّد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إقامة منافسات بطولة إفريقيا للاعبن المحليين بالجزائر في الفترة الممتدة من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023.

فخلال اجتماعه بالرباط على هامش كأس إفريقيا 2002 (إناث)، اطلع المكتب التنفيذي للهيئة الفدرالية على تقرير فريق بعثة المعاينة بقيادة نائب الرئيس سييدو مبوبو نغويا وعضو المكتب التنفيذي موزس ماغوغو بخصوص مدى تقدم التحضيرات للمنافسة القارية للمحليين. ومعلوم، أن بعثة من الكونفدرالية الإفريقية مشكلة من سيدو مبوبو نائب رئيس الكونفدرالية ورئيس لجنة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “الشان” وسيدات محمد المفتش على مستوى الكاف، مختص في تأهيل المنشآت، كانت قد قامت بزيارة عمل للجزائر الأسبوع المنصرم.

وفي ذات السياق، من المقرر أن تقوم نفس البعثة بزيارة للجزائر شهر سبتمبر المقبل بمناسبة إجراء عملية القرعة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين بحضور رئيس الكونفدرالية الدكتور باتريس موتسيبي وأعضاء مكتبه التنفيذي. وكانت “الكاف”، قد أسندت للجزائر تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين شهر سبتمبر من عام 2018، على هامش الطبعة السابعة من المنافسة. وتجدر الإشارة أنّ الملاعب المعتمدة لاحتضان المنافسة القارية هي: ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر العاصمة، الملعب الأولمبي الجديد بوهران، ملعب 19 ماي 1956 بعناية ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة وملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.