“الكاف” ترغم كينيا على احتضان “الشان” في سبتمبر 2024

رغم قرار تأجيلها في الاجتماع الأخير

أكدت مصادر متطابقة، أن كأس إفريقيا للاعبين المحليين “الشان”، نسخة 2024، ستجرى، بنسبة كبيرة، بكينيا، بعدما طلبت “الكاف” من الاتحاد الكيني احتضان هذه المنافسة تحضيرا لكأس إفريقيا للأمم 2027.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر، في اجتماعه الأخير الذي عقد بالقاهرة، تأجيل التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين “شان 2024″، بسبب عدم تقدّم أي دولة لاستضافة النهائيات حتى الآن.

وأُقيمت آخر نسخة من نهائيات بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين “شان 2022” خلال الفترة بين 13 جانفي و4 فيفري 2023 في الجزائر، والتي توّج خلالها منتخب السنغال باللقب، على حساب منتخب الجزائر بركلات الترجيح 5-4، حيث نجحت الجزائر في تنظيم “الشان” الأخيرة بشهادة حتى رئيس “الكاف” موتسيبي، خاصة في ظل تسجيل أعداد قياسية في معدلات الحضور الجماهيري، خلال المباريات، غير أن “الكاف” لم ترد الجميل للجزائر وحرمتها من احتضان كأس إفريقيا 2025 و2027.

ويبدو أن الهيئة الإفريقية قد “أرغمت” كينيا على استضافة كأس إفريقيا للاعبين المحليين ويبدو أن هذا القرار قد تم اتخاذه، بعد اختيار كينيا السابق لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2027 بشكل مشترك مع أوغندا وتنزانيا.

وبحسب بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء الكيني الذي عقد يوم الاثنين 9 أكتوبر الجاري، جاء فيه: “إلى جانب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، تم اختيار كينيا أيضًا لتكون الدولة المضيفة لبطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين في سبتمبر 2024”.

بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف كينيا باستضافة بطولة “السيكافا” تحت الـ18 عامًا في نوفمبر 2023 والبطولة الإقليمية “السيكافا” تحت الـ15 عامًا في ديسمبر 2023.

وعلى الرغم من التكهنات حول التأجيل المحتمل، يبدو أن تصفيات “الشان” يمكن أن تبدأ قريبًا، وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر مشاركة 46 دولة، موزعة حسب تقسيم “الكاف” الذي يضم ست مناطق.

ويتواجد المنتخب الوطني بدون مدرب بعد استقالة مجيد بوقرة من منصبه واختياره التدريب في قطر، وفي حال تأكيد الجزائر مشاركتها، عليها اختيار طاقم للإشراف على منتخب المحليين للمشاركة في العرس الإفريقي الصغير، وستكون فرصة للاعبين الذين ينشطون في البطولة الوطنية من أجل لعب هذه المنافسة وخاصة المتألق في اتحاد خنشلة عقبي، الذي اعترف أن أمله الكبير كان المشاركة في هذه المنافسة لكنه تأسف لإلغائها.