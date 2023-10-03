الكاف ترفض اعتماد ملعب العيون المحتلة خلال نهائيات كأس إفريقيا 2025

ضربة موجعة للمغرب:

علمت “الشروق” من مصادر مؤكدة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اعتمد رسميا ستة ملاعب لاحتضان كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى في المغرب سنة 2025 فيما تم رفض اعتماد ملعب مركب الشيخ لغضف بالعيون المحتلة.

وكانت المغرب تريد إضفاء الشرعية على احتلالها للمدن الصحراوية كما هو الحال لمدينة العيون، غير أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم رفض جملة وتفصيلا اقتراح المغرب، علما أن غالبية الدول الإفريقية لا تعترف بالسيادة المغربية المزعومة على الأراضي الصحراوية.

وحاولت المغرب بكل ما أوتيت من قوة لاعتماد ملعب العيون خلال المنافسة القارية، من خلال إقناع المكتب التنفيذي للكاف في عديد المرات، غير أن طلبهم قوبل بالرفض، وتم الانتخاب على المغرب لاحتضان كأس إفريقيا 2025 دون قبول ملعب مركب الشيخ لغضف بالعيون المحتلة (30 ألف متفرج) لاحتضان مباريات كأس إفريقيا لا في المنافسة ولا في تدريبات المنتخبات المشاركة في العرس القاري.

وكانت صحف مغربية قد فندت الأخبار التي راجت في مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم برمجة ملعب العيون المحتلة لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025، مؤكدة أن الجامعة المغربية لم تدرجه في ملفها المقدم لهيئة موتسييبي غير أن الحقيقة هو الرفض القطعي لمعلب العيون المحتلة من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وعدم اعتماده في المقابلات الودية ولا الرسمية.

علما أن “الكاف” اختار ستة ملاعب لاحتضان كأس افريقيا 2025 وهي على التوالي: مركب مولاي عبد الله بالرباط (66 ألف متفرج)، ملعب طنجة الكبير (88 ألف متفرج)، وملعب أغادير (66 ألف متفرج)، وملعب مراكش (55 ألف متفرج)، ومركب محمد الخامس بالدار البيضاء (55 ألف متفرج)، وملعب فاس الكبير (66 ألف متفرج). كما تم وضع ملاعب بركان ووجدة والقنيطرة ومولاي الحسن والعبدي بالجديدة والحسن الثاني بفاس كملاعب احتياطية.