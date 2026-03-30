“الكاف” تعلن تغييرات جذرية في قوانين التحكيم بعد فضيحة نهائي “كان” المغرب

جماهير السنغال ترفض زيارة موتسيبي لبلادهم

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن إدخال تغييرات جذرية على القوانين المنظمة للمباريات وآليات التحكيم، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة وتقليل الأخطاء التحكيمية في المنافسات القارية.

وأكدت الهيئة الإفريقية البدء بتنفيذ تغييرات وتحسينات شاملة على نظامه الأساسي ولوائحه، بهدف تعزيز الثقة في الحكام ومسؤولي تقنية الفيديو المساعد والهيئات القضائية التابعة لها.

وتأتي هذه الخطوات لضمان عدم تكرار الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب، التي تخضع حاليا لنظر المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي.

وأكد “كاف” في بيان عبر موقعه الرسمي أنه عازم على استعادة الاحترام والإعجاب الذي ناله الحكام ومسؤولو تقنية الفيديو المساعد خلال نسخة كوت ديفوار 2023، مشددا على استمرار نهج تعيين أفضل القضاة والمحامين الأفارقة وأكثرهم احتراماً في لجنتي الانضباط والاستئناف.

ويتم اختيار هؤلاء القانونيين من قبل المكتب التنفيذي والجمعية العمومية بناء على ترشيحات 54 اتحادا وطنيا واتحادات المناطق، مع التأكيد على أن استقلال وحياد الهيئات القضائية أمر حتمي لا غنى عنه.

وقال رئيس كاف باتريس موتسيبي: “تعمل كاف حاليا على تنفيذ تحسينات بعيدة المدى لضمان عدم تكرار الأحداث غير المقبولة التي وقعت في نهائي نسخة المغرب 2025، لقد استعنا باستشارات قانونية مكثفة من كبار الخبراء والمحامين الدوليين لضمان التزام لوائحنا بأفضل الممارسات العالمية في كرة القدم”.

وأضاف أن “كاف” يعمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لمواصلة تدريب الحكام ومراقبي المباريات للوصول بهم إلى مستويات عالمية، مع التركيز على احترافية التحكيم وصرف رواتب جيدة لهم.كما شدد موتسيبي على مبدأ “عدم التسامح مطلقا” مع الفساد أو السلوك غير اللائق، وهو ما انعكس إيجابا على جذب العديد من الرعاة والشركاء في السنوات الخمس الماضية.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية عن رفض جماهير السنغال، تواجد الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، في السنغال بسبب قرارات الكاف الأخيرة واستمرار أزمة المحتجزين في المغرب.

وكان موتسيبي قد أعلن زيارته للسنغال الشهر المقبل وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الأحد، ووفقا لتقارير صحفية فإن الشعب السنغالي رفض زيارته للدولة حتى انتهاء أزمة المحتجزين في دولة المغرب منذ نهائي كأس الأمم الإفريقية.

يذكر أن نهائي كأس الأمم الإفريقية قد شهد فوضى عارمة بعد انسحاب لاعبي السنغال مما أسفر عن إصابات واحتجاز بعض الجماهير السنغالية وتقديمها للمحاكمة بالمغرب.