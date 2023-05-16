“الكاف” تقدم طلبات لشراء بث منافساتها إلى غاية 2025

المناقصة ستسمح باختيار الشركات الأفضل لتوفير تغطية إعلامية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، فتح الباب لتقديم طلبات لشراء البث والخدمات التلفزيونية لبطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في أعوام 2023 و2024 و2025.

وكشف “كاف”، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن عملية المناقصة ستسمح باختيار الشركات الأفضل لتحقيق أهداف “كاف”، المتمثلة في توفير تغطية عالمية المستوى للبطولة وتزويد المشجعين في إفريقيا وعلى المستوى الدولي بتجربة مشاهدة عالية الجودة عبر مجموعة من المجالات بما في ذلك إنتاج البث التلفزيوني، وتوزيع الأقمار الصناعية.

كما كشفت مصادر صحفية أن قناة البيين القطرية من الحصول على مناقصة الاتحاد الإفريقي لبث بطولات الاتحاد خلال السنوات الأربعة المقبلة.

ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قائمة تشمل أهم البطولات والأحداث التي يعرض البث التلفزيوني الخاص بها للبيع:كأس الأمم الأفريقية “كوت ديفوار 2023” وتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس الأمم الأفريقية للسيدات 2024 وكأس الأمم الإفريقية للمحليين 2024 ودوري أبطال إفريقيا 2023/2024 وكأس الكونفيدرالية 2023/2024 وكأس السوبر الإفريقي 2023 ودوري السوبر الإفريقي 2023 ودوري أبطال إفريقيا للسيدات 2023 ودوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024.

وأضاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه يجب أن يتم تقديم الطلبات في موعد أقصاه الساعة 12:00 منتصف ليلة الخميس 25 مايو 2023 (بتوقيت مصر).

وقال “فيرون موسينغو أومبا”، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد: “يدرك الكاف أهمية الشراكة مع الموردين العالميين لتحقيق أهدافنا بشأن البث التلفزيوني فهذا مهم للغاية في الأهداف الإستراتيجية لـ «كاف» وستمنحنا بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار فرصة مع الشركاء الجدد لتقديم ما نعتقد جميعًا أنه سيكون أفضل بطولة في الذاكرة الحية “.

وفي سياق متصل، يستعد متابعين بطولة دوري أبطال إفريقيا، لمشاهدة مباريات العودة لدور نصف النهائي بين أندية الأهلي ضد الترجي التونسي المزمع إقامته في ستاد القاهرة يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى المباراة الأخرى بين نادي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي أمام نظيره الوداد الرياضي المغربي، لحسم طرفي نهائي البطولة.