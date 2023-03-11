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رياضة
بعد تأجيلها في مناسبتين سابقتين

الكاف يؤجل الإعلان عن البلد المستضيف لـ”كان 2025″

ن. ب
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الكاف يؤجل الإعلان عن البلد المستضيف لـ”كان 2025″

أجّل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مرة أخرى، موعد الحسم في البلد المضيف لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد ما تم سحب التنظيم من غينيا، لعدم جاهزية بنياتها التحتية.

أكدت مجلة “جون أفريك”، أن “هيئة موتسيبي أجلت تحديد موعد الإعلان عن البلد الذي يحتضن كأس أمم إفريقيا 2025، من 16 مارس القادم برواندا بمناسبة المؤتمر التنفيذي للفيفا، الذي سيشهد إجراء الانتخابات التي ترشح لها فقط جياني أنفانتينو”. وحسب نفس المصدر فإن “الكاف” لا يرى الملف مستعجلا، على اعتبار أن سنتين تفصلان عن موعد تنظيمه. وخلصت المجلة إلى أن “الكاف” ينتظر تقارير لجان التفتيش، لشركة التدقيق المسؤولة، بعد زيارة البلدان المتقدمة لاحتضان البطولة، وهي المغرب، وجنوب إفريقيا، والجزائر، والملف الثنائي للبنين ونيجيريا من أجل الحسم في أحقية المستضيف.

وتم تأجيل الإعلان عن البلد المستضيف لهذا الحدث، في مناسبتين سابقتين، بعد ما كان مقررا في العاشر من فيفري ليتم التأجيل إلى 15 مارس الجاري على هامش مؤتمر الفيفا الذي ستستضيفه رواندا، قبل أن يتغير الموعد في مناسبة ثالثة.

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