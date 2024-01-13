“الكاف” تمنع المدرب بلماضي من الاقتراب مجددا من ملعب “السلام”

اشترطت حصوله على إذن رسمي

حذّرت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، المدرب الوطني، جمال بلماضي، من الاقتراب من ملعب “السلام” ببواكي، الذي سيحتضن مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأنغولي، مساء يوم الإثنين، ضمن الجولة الأولى من لقاءات المجموعة الرابعة.

وانتقدت الهيئة الكروية القارية، الناخب الوطني على خلفية زياراته المتكررة لملعب “السلام” قصد معاينته، علما أن الملعب يقع على بعد خطوات من مقر إقامة المنتخب الوطني بمدينة بواكي التي تحتضن لقاءات المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ووفقاً لما أورده، أمس السبت، موفد “العربي الجديد” إلى مدينة بواكي، فإن “الكاف” اشترطت على المدرب الجزائري الحصول على إذن رسمي مسبقا قبل الدخول إلى الملعب ومعاينته.

وحسب ذات المصدر، فإن المدرب جمال بلماضي يستغل قرب ملعب “السلام” من فندق إقامة “الخضر” في بواكي للقيام بمعاينته، اعتبارا أنه لا يبعد عنه إلا بمسافة 15 مترا، علما أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم كان قد رفض الإقامة في منطقة “سيتي كان” المخصصة للمنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا، كونها لا توفر أدنى شروط الراحة والتركيز للوفد الجزائري.

ويولي المدرب جمال بلماضي أيضاً أهمية كبيرة لجاهزية الملعب خوفاً من تكرار سيناريو الدورة السابقة بالكاميرون، بعد أن لعب المنتخب الجزائري مبارياته الثلاث أمام سيراليون وغينيا الاستوائية وساحل العاج في ملعب “جابوما”، الذي رغم شكله الحديث، إلا أن أرضيته شكّلت هاجسا بالنسبة للمدرب بلماضي، حيث كانت أرضيته سيئة جداً ولم تسمح لرفقاء القائد رياض محرز من اللعب بأريحية، وكانت أحد أسباب الخروج من الدور الأول لتلك النسخة حسب عديد المتتبعين.

في ذات السياق، كان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي قد دفع مسبقاً تكاليف الإقامة لمسؤولي فندق “السلام”، ما سمح لهم بتخصيصها لإعادة تهيئته بما يتطلب من شروط الراحة والإقامة للمنتخب الجزائري، خاصة أنه يُعتبر الفندق الوحيد في مدينة بواكي، وهذا للاستفادة من امتياز قربه من الملعب، ما سيسمح للمدرب جمال بلماضي بمعاينة منافسيه ضمن المجموعة الرابعة عن قرب وبأريحية كبيرة.