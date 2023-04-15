“الكاف” تُحذّر المغربي لقجع من حماقات أخرى بِالجزائر

طالبت “الكاف”، الجمعة، المنتخبات المُشاركة في بطولة إفريقيا أشبال، بِالقدوم إلى الجزائر قبل خمسة أيّام من انطلاق المنافسة.

وتحتضن الجزائر “كان” فئة أقلّ من 17 سنة في فترة ما بين الـ 29 من أفريل الحالي والـ 19 من ماي المقبل. بِمشاركة غير مسبوقة لـ 12 منتخبا، بعدما كان الحضور يقتصر على 8 فرق فقط للأشبال.

وتحتضن ملاعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، و”محمد حملاوي” بِقسنطينة، و”19 ماي 1956″ بِعنابة، أطوار هذه البطولة القارّية لِصنف أقلّ من 17 سنة.

وقال الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم في بيان له إن منتخبات بطولة إفريقيا أشبال، يجب أن تصل إلى مسرح المنافسة قبل انطلاقها بِخمسة أيّام. على أن تتكفّل الجزائر مُستضيفة النسخة بِتغطية التكاليف (النقل الجوي من العاصمة إلى قسنطينة أوعنابة، مثالا).

وتُريد هيئة الرئيس باتريس موتسيبي وضع حدّ لِحماقات رئيس اتحاد الكرة المغربي فوزي لقجع، الذي حاول بِخبث إفشال بطولة إفريقيا لِفئة المحلّيين، طبعة الجزائر في جانفي وفيفري الماضيَين. وبِعبارة أخرى، تضمن “الكاف” وصول المنتخبات إلى الجزائر، ثمّ تتفرّغ للإشراف على تنظيمها للبطولة، بدلا من الانشغال بِأمور أخرى هامشية.

وهكذا سيكون فوزي لقجع مُطالبا بِالكفّ عن تهريجه، وإحضار منتخبه إلى الجزائر على متن طائرة غير مغربية، قبل أسبوع بِقليل من انطلاق “العرس” الكروي الإفريقي بِالجزائر.

وبِهذا الصّدد، تنصّ لوائح المنافسة على تغريم أيّ منتخب ينسحب قبل 20 يوما من تنظيم البطولة، بِمبلغ 75 ألف دولار، وإقصائه من المشاركة في النسخة المعنية وأيضا الطبعتَين المُواليتَين.

وتُعاقب “الكاف” أيضا أيّ اتحاد كرة محلّي يُحْضِر منتخبا غير فريقه الوطني للأشبال (كأن يجلب فريقا لِصنف أقلّ من 16 أو 15 سنة، مثالا).

فضلا عن ذلك، حدّد الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم لوائح أخرى ستُطبّق في “كان” الأشبال بِالجزائر، وهي:

– كلّ منتخب يُشارك بِتعداد قوامه 21 لاعبا، مع إمكانية جلب عناصر احتياطية (للطوارئ مثل الإصابات..)، شريطة أن لا يتجاوز عددهم خمسة لاعبين.

– يُمكن للقائمة الاحتياطية أن تضمّ عددا يصل حتّى 3 حرّاس مرمى، إذا رغب مسؤولو المنتخب في ذلك.

– يخضع لاعبو كلّ منتخب – وجوبا – لِفحص طبّي بِالرّنين المغناطيسي، 5 أيّام قبل انطلاق البطولة. تفاديا للغشّ في أعمارهم.

– يحقّ لـ “الكاف” أن تُجريَ فحصا طبّيا آخر، قبيل أو أثناء تنظيم البطولة، مع تحمّلها للنّفقات.

– إذا ثبت أن أعمار 4 لاعبين – على الأقلّ – تتجاوز عتبة الـ 17 سنة، يُقصى المنتخب من خوض البطولة الإفريقية.

– إذا أراد مسؤولو أيّ منتخب الطّعن في إقصاء أيّ لاعب بِسبب الغشّ في العمر، فيتوجّب أن يبعثوا رسالة إلكترونية إلى “الكاف”، في آجال لا تتعدّى 3 ساعات من صدور قرار اللجنة الطبّية للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.