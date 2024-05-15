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رياضة

“الكاف” يدرس تأجيل كأس الأمم الإفريقية 2025

ع. ع
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“الكاف” يدرس تأجيل كأس الأمم الإفريقية 2025

وافقت اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تعديل موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية رقم 35، لتقام في ديسمبر 2025 بدلا من الموعد المبدئي الذي كان محددا في جوان، بحسب ما أكدته الأهرام المصرية الأربعاء.

ووفقًا للتقارير الواردة من مقر الاتحاد الإفريقي، فمن المقرر أن تقام البطولة التي تقام كل عامين في ديسمبر 2025 حتى لا تتعارض مع النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بشكلها الجديد.. علما بأنها المرة الثانية التي يتم فيها تغيير الموعد. ويري باتريس موتسيبى، رئيس الكاف، أن تغيير الموعد سيسهم بشكل كبير في حل الأزمة الدائمة في استدعاء اللاعبين الأفارقة من البطولات الأوروبية، نظرا إلى إقامة البطولة سابقا قبل نهاية المسابقات الأوروبية.

وكان الاتحاد الإفريقي قد اقترح إقامة البطولة المقررة استضافتها في جويلية المقبل، لكن تم تأجيلها بعد شكاوى من تعارضها مع بطولة كأس العالم للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي “فيفا”.

وطالما شهدت بطولة كأس الأمم الإفريقية جدلا كبيرا حول موعد إقامتها واستعدادات الدولة المضيفة، وكانت تقام دائمًا بين جانفي وفيفري وتغير الأمر في نسخة 2019 في مصر حيث أقيمت في جوان جويلية.

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