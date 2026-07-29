“الكاف” يستقر على مواعيد تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027

حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الأجندة الزمنية الرسمية الخاصة بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2027، مسبغاً الطابع الرسمي على مواعيد الجولات الست التي ستحدد هوية المنتخبات المتأهلة للحدث القاري.

ووفقاً للجدول الزمني المعتمد، ستنطلق المنافسات القارية بإقامة الجولة الأولى في الفترة ما بين 23 و25 سبتمبر، تليها مباشرة الجولة الثانية في الفترة الممتدة من 27 إلى 29 سبتمبر؛ حيث شدد “الكاف” على ضرورة ضمان يومي راحة على الأقل بين هاتين الجولتين للحفاظ على السلامة البدنية للاعبين وتفادي الإجهاد.

وتتواصل الإثارة في مرحلة التوقف الدولي التالية، إذ تُقام الجولة الثالثة بين 11 و13 نوفمبر، يعقبها التنافس في الجولة الرابعة خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر. أما الحسم النهائي لبطاقات التأهل فسيُرحّل إلى العام المقبل، حيث تُجرى الجولتان الخامسة والسادسة دفعة واحدة في نافذة زمنية واحدة تتراوح بين 22 و30 مارس 2027.

وفي إطار تنظيم المواعيد الدولية وتوفير مرونة للمنتخبات، أتاح “الكاف” إمكانية برمجة مباريات ودية دولية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 6 أكتوبر، مما يمنح الأجهزة الفنية فرصة مثالية لتجربة عناصر جديدة وضبط التكتيكات قبل العودة لمعترك التصفيات الحاسمة.