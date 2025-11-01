-- -- -- / -- -- --
فيما تم استبعاد ملعبي البليدة والرويبة

“الكاف” يعتمد 7 ملاعب جزائرية لاستضافة المنافسات القارية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في آخر تحديث له عن قائمة الملاعب المؤهلة لاحتضان المنافسات القارية، حيث جاءت الجزائر في المركز الثالث إفريقيا بـ7 ملاعب معتمدة.

وتضم القائمة الجزائرية ملاعب: 5 جويلية الأولمبي، نيلسون مانديلا ببراقي، علي لابوانت بالدويرة، ميلود هدفي بوهران، الشهيد حملاوي بقسنطينة، 19 ماي 1956 بعنابة، وحسين آيت أحمد بتيزي وزو.

في المقابل، تم استبعاد ملعبي مصطفى تشاكر بالبليدة وسالم مبروكي بالرويبة، بعد أن كانا معتمدين في السابق من قبل “الكاف”.

