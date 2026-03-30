في إطار الإصلاحات الجديدة التي يسعى للقيام بها

“الكاف” يقرر زيادة عدد منتخبات كأس أمم إفريقيا إلى 28

ق. ر
أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن إصلاحات جديدة في نظام بطولة كأس أمم إفريقيا، وهذا خلال الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” في العاصمة المصرية القاهرة.

وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع، أعلن باتريس موتسيبي توسيع نظام بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث ستقام في المستقبل بمشاركة 28 منتخبا بدلا من 24.

وصرح المسؤول الجنوب أفريقي بأن المرحلة النهائية من البطولة، التي تضم 24 فريقًا منذ عام 2019، ستشهد مشاركة 4 منتخبات إضافية، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأكد موتسيبي أن النسخة المقبلة من البطولة ستقام في عام 2027 في كينيا وتنزانيا وأوغندا كما هو مخطط لها، وأن نسخة أخرى ستقام في عام 2028، قبل أن تستقر البطولة على نظامها الجديد الذي يمتد لـ4 سنوات.

وشارك 24 فريقا في النهائيات في آخر 4 نسخ من البطولة القارية، بعد زيادتها من 16 فريقا. وتقسمت المنتخبات الـ 24 المشاركة على 6 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، لكن موتسيبي لم يوضح كيف سيتم استيعاب 4 منتخبات جديدة أخرى في البطولات القادمة.

ومن المقرر أن تقام كأس أمم إفريقيا كل أربع سنوات بعد عام 2028، وذلك بعدما كانت تقام كل عامين منذ عام 1968.

مقالات ذات صلة
توبة يردّ على المزاعم التي نُسبت إليه

هذه إجراءات الحكومة للحد من العنف في الملاعب والمنشآت الرياضية

"الخضر" لعبوا أمام فريق من دون روح

إدارة شباب بلوزداد تتّخذ قرارا هامّا

العفو الدولية تحذّر من تحول كأس العالم 2026 إلى منصة لـ"الممارسات الاستبدادية"

مدرب الأرجنتين يحذر قبل مواجهة الجزائر في المونديال

