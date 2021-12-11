“الكاف” يكشف عن الموعد النهائي لكأس إفريقيا 

لجنة جديدة للوقوف على جاهزية الكاميرون

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الموعد النهائي لإقامة النسخة 33، من كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل.

ونشر (كاف) عبر موقعه الرسمي، تفاصيل إقامة البطولة في الكاميرون، حيث تقام المباراة الافتتاحية يوم 9 جانفي المقبل أي بعد شهر من اليوم، وتستمر المنافسات حتى موعد المباراة النهائية يوم 6 فيفري 2022.

وواجهت كأس إفريقيا الكاميرون 2021 عدة عقبات لإقامتها، حيث كان من المفترض تنظيمها في عام 2019، لكن انتقلت البطولة إلى مصر، في ظل عدم اكتمال أعمال الإنشاء في الملاعب الكاميرونية وتسبب وباء كورونا في تأجيل البطولة من عام 2021 إلى مطلع 2022، ليستقر (كاف) على الموعد النهائي المعلن عبر موقعه الرسمي، بعد أنباء ترددت مؤخرا عن إمكانية تأجيلها مرة أخرى.

وفي وقت سابق، أعرب (كاف) عن مخاوفه بشأن الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، لكنه أشار إلى أن البطولة القارية ليست مهددة بالنقل إلى بلد آخر.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هناك لجنة تفتيش تصل الكاميرون خلال ساعات بقيادة فيرون أومبا الأمين العام لـ”الكاف” للوقوف على جاهزية الكاميرون، حيث ما زال الاتحاد متخوفا من عدم جاهزية الملاعب، إلى جانب الجوانب الاحترازية الخاصة بانتشار وباء كورونا.