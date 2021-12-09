هيرفي رونار: بِإمكان الجزائر الاحتفاظ بِكأس إفريقيا

أدرج التقني الفرنسي والناخب الوطني السعودي الحالي هيرفي رونار اسم المنتخب الوطني الجزائري، على رأس قائمة الفرق المرشّحة لِإحراز كأس أمم إفريقيا 2022.

وتحتضن الكاميرون البطولة الكروية القارية، انطلاقا من الـ 9 من جانفي وإلى غاية الـ 6 من فيفري المقبلَين.

وقال هيرفي رونار في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها للمجلة الفرنسية “أونز مونديال”: “مشوار الجزائر منذ أن أصبحت بطلة إفريقيا هو بِبساطة رائع. منذ تولّيه قيادة هذا المنتخب، تمكّن جمال بلماضي من توظيف الكلمات المناسبة، والعثور على الصيغة الجيّدة، وضمان الاستمرارية الإيجابية. بعد لقب رائع ومع النشوة، يُمكننا في بعض الأحيان أن نتوقّع فترات أكثر صعوبة (تراجع مستوى البطل)، لكن الجزائر نجحت بِشكل مثالي بعد كأس إفريقيا 2019. ستكون الجزائر مرّة أخرى المرشّح الأوفر حظّا، مع السنيغال والكاميرون”.

وسبق للتقني هيرفي رونار (53 سنة) أن أحرز كأس أمم إفريقيا مرّتَين في منصب ناخب وطني، مع زامبيا في نسخة 2012، وكوت ديفوار في طبعة 2015. كما أشرف عام 2011 على العارضة الفنية لِنادي اتحاد العاصمة.