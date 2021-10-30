“الكاف” ينهي الجدل ويرسم برمجة “كان 2022” بالكاميرون

أطلق مناقصة لبيع حقوق بث البطولة وأيضا منافسات الأندية قاريا

رسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، برمجة نهائيات كأس إفريقيا 2021 في الفترة ما بين 9 جانفي 2022 حتى 6 فيفري 2022، بالكاميرون ردا على الأخبار المنتشرة مؤخرا بخصوص إمكانية تأجيل المنافسة أو نقلها لمكان آخر بسبب عدم جاهزية الكاميرون لاحتضان الحدث، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وافتتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مناقصة لبيع حقوق بث أهم البطولات والأحداث الكروية المقررة في 2022 و2023، بما في ذلك الحدث الرئيسي، كأس الأمم الإفريقية، الكاميرون 2021، مشيرا إلى أن المنافسة القارية ستقام من 9 جانفي 2022 حتى 6 فيفري 2022، حيث ستجرى المباراة الافتتاحية يوم الأحد 9 جانفي 2022 في الملعب الأولمبي المشيد حديثا في ياوندي على الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت الجزائر)، في وقت ستقام فيه 52 مباراة عبر المدن الخمس (دوالا وياوندي وبافوسام وغاروا وليمبي) التي ستستضيف البطولة، كما ستقام المباراة النهائية في نفس الملعب يوم الأحد 6 فيفري الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت الجزائر).

وأوضح الكاف في بيان له: “في حين أن الغالبية من حلول البث للمضيف المحلي موجودة بالفعل كجزء من اتفاقية واسعة بين الهيئة القارية ولجنة التنظيم المحلية، فإن “الكاف” يبحث عن شركاء لإكمال الخدمات عبر مجموعة من المجالات بما في ذلك إنتاج البث للمضيف، وتوزيع الأقمار الصناعية، والرسومات وخدمات تنسيق البث. يجوز للأطراف المهتمة تقديم العرض على جميع الخدمات المدرجة، أو لمجرد مجالات خبرة خدمات محددة”.

وأشار “الكاف” إلى أنه “ستسمح عملية المناقصة للهيئة القارية باختيار الشركات الأفضل لتحقيق أهداف كاف المتمثلة في توفير تغطية عالمية المستوى للبطولة وتقديم تجربة مشاهدة عالية الجودة للجماهير في إفريقيا والعالم”، والمنافسات التي ستشملها عملية البيع بالإضافة لكأس إفريقيا، كل من رابطة أبطال إفريقيا والكونفدرالية والتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023، وأشار ” إلى أنه يجب أن تسلم الشركات الراغبة في شراء الحقوق بموعد أقصاه 15 نوفمبر 2021.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى إمكانية تأجيل كأس إفريقيا، أو نقلها لمكان آخر بدلا من الكاميرون، لإنقاذ المنافسة وإجرائها في الوقت المحدد، غير أن البيان الجديد لـ”الكاف” المعني بإطلاق مناقصة لبيع حقوق البث، جاء كرد على هذه الأخبار المغلوطة.