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رياضة

“الكاف” يوافق على طلب صادي

الشروق الرياضي
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“الكاف” يوافق على طلب صادي

وافق الاتحاد الإفريقي لإجراء تكوين لصالح المدربين الجزائريين للحصول على إجازة “كاف برو”، حسب ما كشفه الموقع الرسمي لـ”الفاف”، مؤكدا أن رئيس “الفاف”، وليد صادي..

إستغل مشاركته في حفل قرعة كأس إفريقيا، مؤخرا، بمدينة أبيدجان للقاء العديد من المسؤولين في “الكاف” أبرزهم الرئيس موتسيبي .كما أوضح البيان، أن صادي تحصل على موافقة مدير تطوير كرة القدم بـ”الكاف“، راؤول شبيندا لإجراء هذا التكوين لصالح المدربين المحليين. وسينطلق هذا التكوين بداية من شهر ديسمبر المقبل، للحصول على إجازة  “كاف برو”، والتي تعد أرقى تصنيف في تكوين المدربين.

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