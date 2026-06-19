الكشف عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026- 2027

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن جدول مباريات الموسم الجديد 2026 -2027 .

وسيفتتح موسم الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 21 أوت 2026 حيث سيستضيف حامل اللقب آرسنال فريق كوفنتري سيتي.

وستقام الجولة الافتتاحية على مدار 4 أيام، بداية من 21 أوت، وإلى غاية 24 أوت.

و سينزل مانشستر يونايتد في الجولة الأولى ضيفاً على هال سيتي يوم 22 أوت، وفي اليوم الموالي يستقبل نيوكاسل يونايتد ضيفه ليفربول، فيما سيواجه مانشستر سيتي فريق بورنموث في ذات اليوم، وتختتم الجولة يوم 24 أوت بمباراة فولهام وضيفه تشلسي.

وسيلاقي مانشستر يونايتد جاره مانشستر سيتي في مواجهة الديربي خلال الجولة الرابعة، وينزل مانشستر سيتي ضيفاً على ليفربول في الجولة السادسة.

وفي الجولة التاسعة وعلى ملعب الأنفيلد يواجه نادي ليفربول ضيفه آرسنال فيما ينزل تشلسي في ذات الجولة ضيفاً على مانشستر يونايتد.

وسيحتضن ملعب الإمارات مواجهة قوية في الجولة 16 ستجمع آرسنال بفريق مانشستر يونايتد ويلعب في ذات الجولة ليفربول أمام توتنهام وتشلسي أمام أستون فيلا.