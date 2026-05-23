الكشف عن سعر غجميس في سوق انتقالات اللاعبين

حدّدت إدارة نادي فروزينوني الإيطالي مبلغ تحويل لاعبها الدولي الجزائري فارس غجميس، في سوق الانتقالات الصيفية 2026.

ولا يزال المهاجم غجميس (23 سنة) يرتدي زي نادي فروزينوني، حتى صيف 2028.

وتشترط إدارة نادي فروزينوني استلام مبلغ لا يقلّ عن 15 مليون أورو، نظير تسريح غجميس هذه الصائفة. يقول موقع “توتو فروزينوني” الإيطالي في أحدث تقرير له بِهذا الشأن. الذي أضاف أن هناك أندية أوروبية ترغب في الاستفادة من خدماته، دون أن يذكر أسماءها.

وترك فارس غجميس بصمة قوية في صعود فريق فروزينوني مؤخّرا إلى بطولة القسم الأول الإيطالي، بعد أن سجّل 15 هدفا، ووزّع 3 تمريرات حاسمة. فضلا عن التحاقه بِصفوف المنتخب الوطني في مارس الماضي، وارتفاع فرص خوضه لِكأس العالم التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.