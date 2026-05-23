-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الكشف عن سعر غجميس في سوق انتقالات اللاعبين

الشروق الرياضي
  • 90
  • 0
الكشف عن سعر غجميس في سوق انتقالات اللاعبين

حدّدت إدارة نادي فروزينوني الإيطالي مبلغ تحويل لاعبها الدولي الجزائري فارس غجميس، في سوق الانتقالات الصيفية 2026.

ولا يزال المهاجم غجميس (23 سنة) يرتدي زي نادي فروزينوني، حتى صيف 2028.

وتشترط إدارة نادي فروزينوني استلام مبلغ لا يقلّ عن 15 مليون أورو، نظير تسريح غجميس هذه الصائفة. يقول موقع “توتو فروزينوني” الإيطالي في أحدث تقرير له بِهذا الشأن. الذي أضاف أن هناك أندية أوروبية ترغب في الاستفادة من خدماته، دون أن يذكر أسماءها.

وترك فارس غجميس بصمة قوية في صعود فريق فروزينوني مؤخّرا إلى بطولة القسم الأول الإيطالي، بعد أن سجّل 15 هدفا، ووزّع 3 تمريرات حاسمة. فضلا عن التحاقه بِصفوف المنتخب الوطني في مارس الماضي، وارتفاع فرص خوضه لِكأس العالم التي تنطلق في الـ 11 من جوان المقبل.

مقالات ذات صلة
وفاق سطيف.. مجمع “سونلغاز” يعيّن فريد ملولي في هذا المنصب

وفاق سطيف.. مجمع “سونلغاز” يعيّن فريد ملولي في هذا المنصب

أستون فيلا يعود إلى منصات التتويج الأوروبية

أستون فيلا يعود إلى منصات التتويج الأوروبية

رئيس “الفيفا” يهنئ مولودية الجزائر

رئيس “الفيفا” يهنئ مولودية الجزائر

بيتكوفيتش دوّن اسم هذا اللاعب في قائمة المونديال؟

بيتكوفيتش دوّن اسم هذا اللاعب في قائمة المونديال؟

أشبال الجزائر يبلغون المونديال وربع النهائي الإفريقي

أشبال الجزائر يبلغون المونديال وربع النهائي الإفريقي

تحديد تواريخ ومواقيت الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى

تحديد تواريخ ومواقيت الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد