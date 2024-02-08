الكشف عن ميداليات أولمبياد باريس 2024

كشفت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس عن الميداليات التي ستمنح للفائزين في الألعاب الأولمبية والبارالمبية في النسخة المرتقبة هذا العام.

وستحتوي الميداليات التي ستمنح للفائزين في وسطها على قطعة حديد سداسية الشكل مأخوذة من برج إيفل.

وتتوسط جميع الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية البالغ عددها 5084 في الاولمبياد قطعة معدنية ذات ستة حواف سيتم ترصيعها مثل حجر كريم.

L’or olympique, le graal d’une vie d’un sportif de haut niveau !

Chaque édition des Jeux a sa médaille 🥇

Celle de #Paris2024 est française, rayonnante et unique avec un fragment de fer d’origine de la tour Eiffel de 1889 !@Olympics @jeuxolympiques pic.twitter.com/prp23OXWUa — Paris 2024 (@Paris2024) February 8, 2024

وقال رئيس اللجنة المنظمة المحلية توني استانغي: “أردنا أن نقدّم لجميع الفائزين بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس قطعة من برج إيفل تعود إلى عام 1889”.

وأضاف الميداليات هي: “مزيج من أغلى المعادن من الميداليات الذهب والفضة والبرونز، مع المعدن الأغلى في بلادنا، من هذا الكنز وهو برج إيفل”.

ويبلغ قطر الميدالية 85 ملم، وسمكها 9.2 ملم، وبأوزان مختلفة، بواقع 529 غراما للذهب، و525 غراما للفضة، و455 للبرونز.

ويعكس الشكل السداسي ملامح البر الرئيسي لفرنسا، وهو مثبّت في مكانه بواسطة ستة نتوءات في كل زاوية والتي تشبه إلى حد كبير المسامير المستخدمة في برج إيفل.

وقال مدير الاحتفالات تييري ريبول خلال معاينة مسبقة للميداليات: ” لقد اكتشفنا أنه على مر السنين أثناء صيانة برج إيفل، اضطروا إلى إزالة بعض القطع من الهيكل الأصلي، لقد استخدمنا هذه القطع، وكان هناك ما يكفي منها”.