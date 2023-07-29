-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

“الكمارية” الجزائري ضمن قائمة أفضل وألذ جبن في العالم

الشروق أونلاين
  • 270
  • 0
“الكمارية” الجزائري ضمن قائمة أفضل وألذ جبن في العالم

جاء جبن “الكمارية” الجزائري ضمن قائمة أفضل الأجبان في العالم المصنوعة من حليب الماعز، حسب تقييم الجمهور على موقع “تاست أطلس” المتخصّص.

وحل جبن الكمارية في المركز الـ 36 في القائمة المكوّنة من 50 نوعا من ألذ الأجبان من عدّة دول حول العالم تتصدّرها الأجبان الفرنسية.

وعرّف “تاست أطلس” جبن الكمارية بأنه جبن يتم صناعته في الجنوب الجزائري وتحديدا في ولايتي غرداية والنعامة، وهو مجموعة متنوعة من الجبن الأبيض الناعم المصنوع تقليديًا من حليب الماعز باتباع الأساليب التقليدية القديمة التي تتضمن تسخين خليط من الحليب الخام والملح حتى يبدأ في التخثر، ثم تقليب الخليط وتصفيته لمدة تصل إلى 24 ساعة قبل أن يتخذ المنتج النهائي شكله الدائري والمسطح.

وأشار الموقع إلى أنه يشار إليها أيضًا محليا باسم “تكمريت” ويمكن صنع الجبن من حليب البقر أو حليب الإبل وهو متاح للاستهلاك على مدار السنة.

وأضاف الموقع في وصفه للجبن أنه على الرغم من أنه يمكن الاستمتاع به يوميًا ، إلا أن جبن الكمارية يتم تناوله عادةً في المناسبات الاحتفالية والأعياد الدينية مثل رمضان أو المولد ، وعادةً ما يتم إقرانها بالخبز أو الشاي على الجانب.

مقالات ذات صلة
تُضاعف خطر النوبات القلبية القاتلة.. دراسة تحذر من موجات الحر

تُضاعف خطر النوبات القلبية القاتلة.. دراسة تحذر من موجات الحر

وفاة مصارعة وبطلة منتخب تونس للناشئات غرقاً

وفاة مصارعة وبطلة منتخب تونس للناشئات غرقاً

بالصور.. جمعية البركة تطلق حملة “تآزر” لإغاثة المتضررين من الحرائق

بالصور.. جمعية البركة تطلق حملة “تآزر” لإغاثة المتضررين من الحرائق

وجود كائنات فضائية..  هذا ما كشفه ضابط استخبارات أمريكي

وجود كائنات فضائية..  هذا ما كشفه ضابط استخبارات أمريكي

بعد أسابيع من اختبارها.. “واتساب” يطلق ميزة جديدة

بعد أسابيع من اختبارها.. “واتساب” يطلق ميزة جديدة

أصولُ المعاصي

أصولُ المعاصي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد