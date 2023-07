“الكمارية” الجزائري ضمن قائمة أفضل وألذ جبن في العالم

جاء جبن “الكمارية” الجزائري ضمن قائمة أفضل الأجبان في العالم المصنوعة من حليب الماعز، حسب تقييم الجمهور على موقع “تاست أطلس” المتخصّص.

وحل جبن الكمارية في المركز الـ 36 في القائمة المكوّنة من 50 نوعا من ألذ الأجبان من عدّة دول حول العالم تتصدّرها الأجبان الفرنسية.

وعرّف “تاست أطلس” جبن الكمارية بأنه جبن يتم صناعته في الجنوب الجزائري وتحديدا في ولايتي غرداية والنعامة، وهو مجموعة متنوعة من الجبن الأبيض الناعم المصنوع تقليديًا من حليب الماعز باتباع الأساليب التقليدية القديمة التي تتضمن تسخين خليط من الحليب الخام والملح حتى يبدأ في التخثر، ثم تقليب الخليط وتصفيته لمدة تصل إلى 24 ساعة قبل أن يتخذ المنتج النهائي شكله الدائري والمسطح.

