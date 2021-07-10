“الكناري” يخسر النهائي الإفريقي

التشكيل الأساسي لِشبيبة القبائل في النهائي الإفريقي (صورة "الكاف")

خسر فريق شبيبة القبائل سهرة السبت نهائي كأس “الكاف” أمام نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بِنتيجة هدفَين لِهدف.

واحتضن ملعب “الصداقة” بِمدينة كوتونو البنينية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة فيكتور غوميز من جنوب إفريقيا.

وسجّل هدف مُمثّل الكرة الجزائرية المهاجم زكريا بولحية في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، بينما اهتزّت شباك حارس المرمى أسامة بن بوط حامي عرين شبيبة القبائل مرّتَين، في الدقيقتَين الـ 5 والـ 14.

وطرد الحكم اللاعب عمر عرجون متوسط ميدان الرجاء البيضاوي في الدقيقة الـ 63، بِسبب اعتداءاته الخشنة.

وظهر فريق “الكناري” في الشوط الأوّل من عمر هذه المباراة بِوجه شاحب، حيث غاب التنسيق بين الخطوط الثلاثة، وعجز زملاء القائد والمهاجم رضا بن سايح عن صنع اللقطات التهديفية الحقيقية. كما فشل المدرب دونيس لافاني في رسم خطّة تكتيكية مُثمرة، وإيجاد الحلول.

وحسّن فريق الشبيبة كثيرا من أدائه في الشوط الثاني، وتمكّن من تقليص الفارق في النتيجة. لكن ظهر جليا بِأنه خسر النهائي في المرحلة الأولى.

عموما، خاضت شبيبة القبائل أسوأ مباراة لها في منافسة كأس “الكاف”، نسخة 2020-2021.

وعلى عكس هذه المباراة، خاضت شبيبة القبائل ستّة نهائيات إفريقية ما بين 1981 و2003، انتهت كلّها بِالتتويج القاري.