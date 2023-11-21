“الكناس” يحضّر لورقة طريق سباعية في جانفي 2024

على رأسها الفلاحة والاستثمار والرقمنة والإصلاح المالي

كشف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (الكناس)، سيدي محمد بوشناق خلادي، الثلاثاء بالعاصمة، عن التحضير لإطلاق ورقة طريق سباعية في جانفي 2024.

وتتعلق أهم المواضيع التي تخص ورقة الطريق المرتقبة في 2024، بتطوير العقار الفلاحي من أجل ضمان الأمن الغذائي، الشمول المالي وتطوير فرص الاستثمار والتمويل، وملفات أخرى تتعلق بالرقمنة والإصلاح الجبائي والبيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة.

ولدى إشرافه على اجتماع اللجان السبع الدائمة للمجلس، دعا بوشناق خلادي رؤساء اللجان الدائمة في (الكناس)، إلى استكمال إعداد التقارير المبرمجة وعرضها على الجمعية العامة للمجلس في جانفي 2024.

وفي كلمته برسم افتتاح أشغال الاجتماع المخصّص لدراسة برنامج عمل اللجان الدائمة ومدى تطور أشغالها وورقة الطريق المسطرة لسنة 2024، شدّد رئيس المجلس، على “أهمية الإسراع في استكمال التقارير المبرمج عرضها في الجمعية العامة المقبلة للمجلس”.

وأبرز بوشناق خلادي ضرورة تعزيز دور اللجان الدائمة ومساهمتها الفعالة “بالنقاش الهادف والبناء” لإثراء مختلف المواضيع والملفات المنتظر عرضها على الجمعية العامة المقبلة.

من جهة أخرى، ثمّن بوشناق النشاطات التي قامت بها مختلف اللجان خلال هذه السنة، لاسيما تنظيمها لأيام دراسية وورشات عمل متعلقة باختصاص كل لجنة.

وتطرّق خلادي لحصيلة نشاط المجلس منذ الدورة الرابعة للجمعية العامة المنعقدة في السابع عشر ماي الفارط، لافتا إلى أنّ المجلس نظّم عددا من اللقاءات والأيام الدراسية تمخض عنها عدة توصيات عملية.

وأضاف إلى أنّه تمّ إعداد مجموعة من التقارير والمذكرات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد ورفعها إلى السلطات العليا، أما بخصوص نشاط المجلس على المستوى الإِقليمي والدولي، فواصل المجلس رئاسة اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها.

وشارك المجلس في اجتماع اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية في أكتوبر الفارط بكينشاسا (الكونغو الديمقراطية)، بالإضافة إلى مشاركته في الجمعية العامة الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها المنعقدة بموسكو (روسيا) خلال شهر نوفمبر الجاري.