اللاعبون يلتحقون مباشرة بإيطاليا لبداية تربص الخضر

لا تغييرات كثيرة والمحليون في رحلة خاصة من الجزائر

يدخل المنتخب الوطني في تربص مغلق بإيطاليا في الفترة ما بين 23 إلى 31 مارس الجاري بإيطاليا تتخلله مباراتان وديتان، أمام غواتيمالا والأوروغواي، ويعقد الأربعاء الناخب الوطني فلادمير بيتكوفيتش ندوة صحفية للكشف عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في التربص ما قبل الأخير قبل نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة المكسيك وكندا في الفترة ما بين 11 جوان إلى 19 جويلية 2026.

ومن المنتظر أن يصل التقني السويسري فلادمير بيتكوفيتش إلى الجزائر أمسية الأربعاء، من أجل عقد ندوته الصحفية المقررة بداية من الساعة التاسعة ليلا بقاعة المحاضرات بملعب نيلسون مانديلا ويغادر مباشرة إلى إيطاليا من أجل تحضير تربص الخضر، خاصة وأن كل اللاعبين المحترفين سيتنقلون مباشرة إلى إيطاليا دون المرور بالجزائر مثلما جرت عليه العادة، وينتظر وصولهم طيلة يوم 23 مارس، في حين سيتنقل اللاعبون المحليون، المدرب المساعد نبيل نغيز، والطاقم الطبي والإداري يوم 22 مارس مساء في رحلة خاصة للالتحاق بمقر التربص ولتهيئة كل الظروف لبداية تجمع اللاعبين.

وعرفت القائمة الموسعة بحسب ما كشفته الشروق في عدد سابق تواجد المتألق في البطولة الوطنية مع فريقه شبيبة القبائل الحارس غايا مرباح، إضافة إلى ميلفين ماستيل حارس نادي نيونيه الناشط في الدرجة الثانية السويسرية، والمعار إليه من نادي لوزان السويسري، وعبد الله العيداني، المحترف في صفوف نادي نيونيه السويسري.كما ضمت القائمة المتألقين في الكأس العربية المدافع أشرف عبادة، الذي انتقل مؤخرًا إلى اتحاد الجزائر من نادي الشلف، وفيكتور لاعب نادي الرياض السعودي، إضافة إلى فارس غجيميس يلعب لنادي فروزينوني الإيطالي، وينشط في مركز الجناح الأيمن، وهو الذي تلقى تكوينه في نادي تروا الفرنسي، قبل أن يحط رحاله في إيطاليا عام 2024،غير أن موقع “winwin” أكد مؤخرا إن المدرب السويسري لن يجري الكثير من التغييرات في القائمة النهائية لمعسكر شهر مارس، وسيكتفي باستدعاء بعض الأسماء الجديدة لأول مرة، مثل فارس غجيميس نجم فروسينوني الإيطالي، وميلفين ماستيل حارس نادي نيونيه السويسري، ونذير بن بوعلي مهاجم نادي غيور المجري هذا الأخير يعتبره بيتكوفيتش حلا في الهجوم خاصة مع تراجع مستوى بعض اللاعبين..

علما أن رفقاء القائد رياض محرز سيواجهون منتخب غواتيمالا، المصنف 94 عالميا وديا، يوم الجمعة 27 مارس، بملعب لويجي فيراريس في مدينة جنوة الإيطالية، ومنتخب الأوروغواي، المصنف 17 عالميا، يوم الثلاثاء 31 مارس، بملعب أليانز ستاديوم في مدينة تورينو، تحضيرا لكأس العالم، التي سيواجهون خلالها الأرجنتين يوم 17 جوان في كانساس سيتي، ثم الأردن يوم 23 جوان في مدينة سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، قبل أن يختتموا دور المجموعات بمواجهة النمسا يوم 28 جوان مجددا في كانساس سيتي.