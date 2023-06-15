المئات من الشركات الروسية ترغب بالاستثمار في الجزائر

توقيع اتفاقيات في عدة مجالات بين الجزائر وروسيا

ترغب المئات من الشركات الروسية بالاستثمار في الجزائر، حسب ما أكدته رئيسة مجلس الأعمال الروسي العربي تاتيانا غفيلافا.

غفيلافا قالت في تصريح لروسيا اليوم خلال منتدى رجال الأعمال الجزائريين والروس، إن بلادها “تبدي اهتماما كبيرا بالتعاون مع الجزائر”. مشيرة إلى “خطط واعدة للعمل الثنائي بين البلدين”.

وتابعت المسؤولة:”اليوم هو حدث مهم لنا، لأنه يتزامن مع الذكرى الـ20 لتأسيس مجلس الأعمال الروسي العربي الذي أترأسه”.

مضيفة:”اليوم نستقبل وفدا كبيرا من رجال الأعمال المهتمين. وقد دعونا العديد من الشركات الروسية، وأبدت المئات منها رغبتها بالتعاون مع الجزائر، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة”.

قبل أن تردف قائلة:”نبدي اهتماما كبير بالجزائر، فهناك الكثير من الجزائرين الذين تخرجوا من الجامعات الروسية ويتقنون اللغة الروسية. لذلك نريد أن نبني خططا واعدة للتعاون مع الجزائر”.

وأشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، على افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائريين والروسي بموسكو، في ثاني أيام زيارة الدولة التي يجريها إلى روسيا.

ويوم الخميس، أجرى الرئيس تبون محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أسفرت عن توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمّقة بين الجزائر وروسيا. إلى جانب 8 اتفاقيات تعاون في عدّة مجالات.