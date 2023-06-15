“تطابق للرؤى” بين الجزائر وروسيا إزاء قضية الصحراء الغربية

عبّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الخميس، عن ارتياحه لـ”تطابق الرؤى” بين الجزائر وروسيا، تجاه قضية الصحراء الغربية. على غرار القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وقد أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ثالث أيام زيارة الدولة التي يجريها إلى البلاد.

وتحدث الرئيس تبون في تصريح مشترك مع بوتين عن “توافق للرؤى تجاه الملفات التي تم تناولها خلال المحادثات بين الطرفين”. مشيرا إلى “قضية الصحراء الغربية والوضع في منطقة الساحل والقضية الفلسطينية”.

كما تتطابق رؤى الجزائر وموسكو إزاء “التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فضلا عما يجري في ليبيا”، يضيف رئيس الجمهورية.

وأسفرت المحادثات بين تبون وبوتين، عن توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمّقة بين الجزائر وروسيا. إلى جانب 8 اتفاقيات تعاون في عدّة مجالات.

في ذات السياق، أعربت روسيا على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة عن “أسفها لاستمرار الأوضاع المعقدة وغير المستقرة في الصحراء الغربية، على غرار أماكن أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا في إحاطة لمجلس الأمن يوم 10 جوان:”يؤسفنا أن الوضع في معظم دول المنطقة لا يزال معقدا بسبب بؤر عدم الاستقرار العديدة”.

وأضاف المندوب الروسي في الإحاطة الخاصة بالتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية:”هناك توتر في سوريا وليبيا واليمن والسودان والصحراء الغربية”.

وكان مندوب روسيا قد أكد في وقت سابق، موقف بلاده الداعم للجهود الأممية الرامية لتحقيق حل عادل يكفل الحقّ في تقرير المصير للشعب الصحراوي.